29.04.2020, 14:30 Uhr

Regener Bürgerentscheid wegen Coronakrise verschoben

Was soll aus dem brach liegenden Rodenstock-Gelände in der Stadt Regen werden? Die Antwort lässt noch weiter auf sich warten. Denn wegen der Coronakrise wurde ein Bürgerentscheid dazu in den Sommer verlegt.