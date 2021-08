Regenbogenfahrer machen jungen Krebs-Kranken Mut

In Regenbogentrikots fahren sie von Krankenhaus zu Krankenhaus. Ihre Tour führt die Radler der Aktion Regenbogenfahrt in diesem Jahr auf rund 600 Kilometern durch Süddeutschland – auch zur Kinderklinik in Augsburg. Sie selbst haben mit dem Krebs gekämpft. "Wir waren alle selber krank und sind wieder geheilt", sagt Rebecca Rieß.

Nicht aufgeben als Leitspruch für die jungen Krebspatienten

Alle Regenbogenradler tragen ein Bändchen, das dazu auffordert, nie aufzugeben. "Ich finde das ist ein guter Leitspruch, der hier gut passt, aber auch zu vielen anderen Situationen im Leben. Weil den Mut zu verlieren, das sollte man nie tun", sagt Nick Schäfer.

Schöne Momente für die Kinder

Die Ankunft der Regenbogenradler sei immer ein sehr ergreifender Moment, sagt Professor Michael Frühwald, der die Kinderklinik in Augsburg leitet: "Wir sind ja so in unserem Alltag gefangen und haben immer die Therapie der Kinder im Auge. Und wir haben die Kinder mit den Therapien vor uns. Und dann kommen auf einmal die Überlebenden, die zum Teil von ihrer Erkrankung gezeichnet sind".

Regenbogenfahrt endet in diesem Jahr in Würzburg

Die Regenbogentour der Deutschen Kinderkrebsstiftung gibt es seit 1993. Gestartet ist sie dieses Mal in Ulm. Über Augsburg, München, Landshut und weitere Stationen in Bayern geht es gut eine Woche lang bis zum Ziel in Würzburg.