Regenbogenfahne soll Würzburger auf LGBTQ+-Themen hinweisen

Der Verein "Queer Pride Würzburg" wird heute am Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Der Verein möchte für Menschenrechte, Vielfalt und Respekt demonstrieren.

Geplant ist am Würzburger Sternplatz ein Info-Stand von 17 bis 19 Uhr. Dort soll mit einer Postkartenaktion ein sichtbares Zeichen gesetzt werden. Zudem wird der Verein um 17:30 Uhr eine 25 Meter breite Regenbogenfahne auf dem Unteren Marktplatz ausbreiten, sie soll erstmalig zum Einsatz kommen, sagt Durin Hofmann vom Verein.

Todesstrafe in mehreren Staaten

Queere Menschen, so der Verein, werden immer noch in 69 Ländern strafrechtlich verfolgt, in 11 Ländern sind sie sogar von der Todesstrafe bedroht. Und auch in Deutschland steigen die Zahlen hassmotivierter Straftaten gegen Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen an. Queer Pride Würzburg wünscht sich Akzeptanz und Sensibilisierung gegenüber der queeren Community.