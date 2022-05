Regenarmer Jahresbeginn: Trockene Böden in Ostbayern

In einigen Regionen Bayerns war es in den vergangenen Wochen so lang trocken, wie zu dieser Jahreszeit seit fast 70 Jahren nicht. Laut dem Bayerischen Bauernverband hat das trockene Wetter für die Landwirtschaft in Niederbayern und der Oberpfalz aber noch keine gravierenden Konsequenzen.

Trockenheit sorgt für Anspannung in der Landwirtschaft

Die Situation auf den Feldern sei angesichts des trockenen Wetters derzeit noch entspannt und die Qualitäten der Ernte passabel, sagte Geschäftsführer Josef Wittmann auf BR-Anfrage: "Aber wir haben eine angespannte Versorgungssituation. Das Wasser ist im Oberboden kaum vorhanden. Man kann also noch gar nicht sagen, wie sich das letztendlich auf die Ernte auswirkt." Höchsterträge seien in diesem Jahr nicht zu erwarten.

Für die Zukunft erwartet Wittmann wegen der Klimaerwärmung weitere Probleme für die Landwirtschaft. Ähnliches berichtet sein Kollege Stefan Hageneder vom Bayerischen Bauernverband Passau.

Niedrige Grundwasserspiegel in vielen Teilen Ostbayerns

Ein weiteres Problem: Die Messstationen der Grundwasserspiegel melden in vielen Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz aktuell niedrige bis sehr niedrige Stände. Laut Regierung der Oberpfalz sind sie verglichen mit den langjährigen Mittelwerten für diese Jahreszeit deutlich zu niedrig.

Wie wird der Niederschlag in den kommenden Monaten?

Zwar sei die aktuelle Situation nicht als kritisch einzuschätzen. Sollten die kommenden Monate jedoch sehr trocken und heiß werden, könne dies "erhebliche Auswirkungen" auf die Oberflächengewässer wie auch auf das Grundwasser haben.

Aktuell keine Waldbrandgefahr

Wie ein Sprecher der Bayerischen Staatsforsten mitteilte, besteht aufgrund der Trockenheit zurzeit allerdings keine Waldbrandgefahr. Zwar raten die Staatsforsten Wanderer weiterhin zur Vorsicht, keinen Müll oder Zigarettenstummel liegen zu lassen. Die Wasserspeicher im Raum der Baumwurzeln seien allerdings aufgrund des üppigen Niederschlags der vergangenen beiden Jahre gut gefüllt.