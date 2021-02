Regen wieder über 100: Schulschließung und Ausgangssperre?

Der Landkreis Regen hat nach zehn Neuinfektionen, die am Donnerstag festgestellt worden sind, am Freitag eine Inzidenz von knapp über 100. Das hat das Landratsamt Regen auf Nachfrage bekannt gegeben. Das Robert Koch-Institut gibt aktuell einen Wert von 100,8 an.

Ausgangssperre? Schulschließungen?

Freitagfrüh hatte das RKI wegen einer Datenpanne für ganz Deutschland doppelt so hohe und somit fehlerhafte Zahlen gemeldet hatte. Vielen Menschen im Landkreis hatte das einen großen Schrecken eingejagt. Für den Landkreis Regen ist der Inzidenzwert deshalb so wichtig, weil man hier gerade an der Kippe steht.

Am Freitag soll entschieden werden, wie es mit der am Donnerstag erst aufgehobenen nächtlichen Ausgangssperre weitergeht - ob sie also doch wieder in Kraft gesetzt wird. Außerdem muss der Landkreis am Freitag oder am Wochenende - je nach den genauen Zahlen und der weiteren Entwicklung -, entscheiden, ob die gerade erst seit einer Woche geöffneten Schulen am Montag doch wieder geschlossen werden.

Hoffen auf wenige Neuinfektionen

Die Zahlen im Landkreis waren nach mehreren Coronafällen in einer weitverzweigten Großfamilie vor ein paar Tagen hochgeschnellt. Inzwischen sind von der Großfamilie fast alle Personen durchgetestet, hieß es von der Pressestelle des Landratsamts. Dabei gab es nicht mehr so viele neue Fälle.

Auch die Ergebnisse von Reihentestungen in zwei Firmen im Landkreis fielen glimpflich aus. Jetzt kommt es darauf an, ob querbeet durch die Bevölkerung doch noch neue Fälle auftauchen oder ob es wieder einen neuen Schwerpunkt gibt.