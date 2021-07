Regen-Sommer 2021: Fällt jetzt die Ernte ins Wasser?

Glück im Unglück im Vergleich zu Landwirten im Norden

Eine Ursache der Unwetter ist wahrscheinlich der Klimawandel, da sind sich viele Landwirte in Attenhofen einig. Neben den Ernteeinbußen bedeutet das wandelnde Klima auch ideelle Verluste: So hat ein Sturm die gut 150 Jahre alte Linde in Attenhofen, den sogenannten Kugelbaum, einfach umgeweht. Hier hatte sich das halbe Dorf getroffen, um gemeinsam nach gelungener Ernte zu feiern.

Doch einige Landwirte sagen auch, dass sie noch Glück im Unglück hatten. Gerade im Vergleich zu vielen Landwirten in nördlicheren Bundesländern. “Wir haben einen Hilferuf aus Nordrhein-Westfalen erhalten, dass sie zu wenig Futter für ihre Tiere haben," sagt Andreas Harder aus Wullenstetten. Also spendete er mit seinem Pferdehof 50 Heuballen und brachte sie aus Schwaben in den Norden.

Wald und Getreidefelder verwüstet

Wie stark die Landwirte von den Unwettern getroffen wurden, ist von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Bei Christian Hartmann in Bergenstetten bei Illertissen hatte es nicht nur einige Getreidefelder verhagelt. Ein Sturm drückte auch gut ein Drittel seines Waldes um. “So ein schweres Unwetter habe ich noch nicht erlebt”, sagt Hartmann: “Der Sturm hat den 35-jährigen Bestand einfach niedergemacht.” Der Landwirt steht inmitten vieler Stämme, die bald abtransportiert werden. Im Wald klappt nun ein großes Loch. “Das ist jetzt alles offen. Da können wir warten, bis der nächste schwere Sturm kommt, dann drückt es weitere Bäume um.” Und auch Hartmann zeigt bei einer kleinen Rundfahrt mit seinem Geländewagen immer wieder auf nasse Felder.

Versiegelte Flächen leiten das Wasser um

Dass die Ackerböden immer stärker volllaufen, hat nach Meinung der Landwirte noch eine Ursache. Für die Gewerbegebiete im Umland wurden in den vergangenen Jahren zunehmend Bodenflächen versiegelt. Dort kann kein Wasser mehr versickern. "Wir hatten eigentlich null Niederschlag in Attenhofen, doch durch die versiegelten Flächen kommt das Wasser schneller zu uns – und das wird schon extremer", erklärt Landwirt Thomas Purr. Zum Glück gibt es ja auch noch die moderne Technik.

Thomas Treu aus Witzighausen fährt mit einem besonderen Mähdrescher aus seiner Halle. Er hat statt Vorderrädern eine Art Gummikette wie ein Panzer. “Damit wird der Druck auf die Fläche geringer und man kann auch auf nasseren Feldern fahren, aber wenn noch das Wasser steht, geht es auch nicht," sagt Treu. Viele Landwirte im Kreis Neu-Ulm hoffen, dass es weiterhin so trocken wie in den vergangenen Tagen bleibt. Damit sie ihre Ernte doch noch einholen können.