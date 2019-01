Regen, Schnee und kühl: Schmuddelwetter voraus!

Am heutigen Freitag zeichnet für das Wetter im Freistaat noch ein Zwischenhoch verantwortlich, das für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sorgt, im Allgäu sinkt das Thermometer bis auf -5 Grad, garniert wird das ganze bayernweit mit leichtem Schneefall.

Tiefdruck bringt Schneeregen

In der Nacht zum Samstag kann es bei mäßigen Minustemperaturen glatt werden, dann übernimmt ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik her dass Kommando: Die Temperaturen steigen von Unterfranken bis Oberbayern bis auf +4 Grad und fast in ganz Bayern gibt es schmuddeligen Schneeregen. Nur in Oberbayern und Schwaben kann es trocken bleiben - der graue Himmel ist aber auch so schon deprimierend genug.

Achtung Glätte: nachts leichte Minusgrade

Am Sonntag und Montag ändert sich an dieser Wetter kaum etwas, vor allem in Franken bleibt es regnerisch und allenfalls in Oberbayern könnte die Wolkendecke ein paar kleine Risse bekommen. In den Nächten gibt es wieder leichte Minusgrade - Glätte bleibt also ein Thema.

Eine leichte Wetterbesserung ist erst für Dienstag zu erwarten - dann soll es zumindest im Süden Bayerns nicht mehr regnen, es wird aber wieder etwas kühler und das Quecksilber kann auch tagsüber unter Null Grad fallen.

Wärmen Sie sich per Daumendrücken

Fazit: Machen Sie es sich am besten daheim gemütlich, entspannen Sie sich angesichts des suboptimalen analogen Wetters vielleicht mit einem guten analogen Buch - und drücken Sie am Sonntag ab 17:30 Uhr die Daumen, wenn unsere Jungs zweifellos im Finale der Handball-WM stehen. Da kann dann wettertechnisch nichts mehr schiefgehen, klugerweise findet Handball ja in der Halle statt.