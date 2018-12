Regen rettet Wintergetreide

Wie Landwirt Andreas Schech aus Grettstadt dem Bayerischen Rundfunk berichtete, haben die Niederschläge der vergangenen Wochen ausgereicht. Das ausgesäte Getreide kann sich nun entwickeln. Zwar seien die Getreidesorten in ihrer Entwicklung im Verzug, aber die Ernte sei nun nicht mehr gefährdet. "Jetzt hat sich das Ganze wieder entspannt: Weizen, der Ende September gesät war, war lange trocken gelegen. Der ist lange nicht gekeimt. Jetzt zeigt es sich, dass die Bestände noch auflaufen: Sie sind später dran als normal, aber der Weizen kann viel kompensieren. Jetzt ist wieder alles offen! Die ersten 50 Zentimeter des Bodens sind jetzt durchfeuchtet. Aber für eine Grundwasserneubildung reicht das noch nicht aus. Man hofft, dass die Wasservorräte nun noch aufgefüllt werden. Wir haben ja noch zwei bis drei Monate Zeit, bis die Vegetation wieder losgeht."

Hoffen auf noch mehr Regen

Auch Alfons Baumann vom unterfränkischen Bauernverband freut sich über den Landregen der vergangenen Tage. Die Niederschläge seit Anfang Dezember hätten ausgereicht, die obersten Schichten des Bodens zu durchfeuchten. Winterweizen, -gerste und -dinkel seien bereits in Verzug. Volkmar Zankl vom Forstbetrieb in Rothenbuch wünscht sich für den Winter 2018/19, dass es genug regnet – oder noch besser: dass eine geschlossene Schneedecke lang genug liegt, damit das Wasser langsam an den Boden abgegeben wird. Auch Leonhard Rosentritt, der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen hofft auf zahlreiche Niederschläge in den Wintermonaten: "Ein vierwöchiger Landregen wäre gut". Sollte es im Winter nicht genügend regnen, könnte es 2019 zu stärkeren Engpässen bei der Wasserversorgung kommen. In der Folge müssten weitere Wasser-Fernleitungen ähnlich der im Landkreis Schweinfurt gebaut werden.