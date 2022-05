Regeln zum "Vatertag" – worauf Man(n) achten sollte

Ein Kasten Bier, ein Bollerwagen und dazu ein paar (meist) grölende Männer, das ist das klassische Bild des Vatertags. Klar, ein gutes Bier, Wein oder auch Schnaps dürfen an diesem Tag nicht fehlen. Trotzdem sollte man sich am besten schon im Vorfeld Gedanken machen, wie man von der lustigen Sause wieder nach Hause kommt. Auch während des Feierns gibt es ein paar Regeln, die zu beachten sind.

Experte rät: Auto, Fahrrad, E-Scooter besser stehen lassen

Das Auto ist ein "No-Go", wenn man Alkohol getrunken hat, sagt Clemens Sammet, Versicherungsexperte des AvD (Automobilclub von Deutschland) in Weiden. Bereits ab 0,3 Promille könne man Probleme bekommen, wenn man in einen Unfall verwickelt sei. Für Fahranfänger, Fahrer unter 21 Jahren sowie Linienbus-, Taxi- und Gefahrgutfahrer gelte sogar die Null-Promille-Grenze. Auch das Fahrrad als Alternative sei keine gute Idee, meint Sammet. Wer mit 1,6 Promille oder mehr erwischt wird, muss sich einer MPU (medizinisch-psychologischen Untersuchung) unterziehen. Außerdem drohten eine Geldstrafe zumeist in Höhe eines Nettomonatsgehalts und Inhabern einer Fahrerlaubnis zusätzlich ein Fahrverbot sowie die Eintragung von drei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Auch von E-Scootern rät der Versicherungsexperte ab, hier gelten dieselben Promille-Grenzen wie beim Autofahren: Wer betrunken fährt, kann auch auf dem E-Scooter seinen Führerschein verlieren.

Wer vom Hänger fällt, zahlt meist selbst

Auch wenn es Spaß macht: Das Mitfahren auf Anhängern, mit oder ohne Bierbankgarnitur, ist ebenso nicht erlaubt, so Clemens Sammet. Normalerweise verlangen die Behörden dafür eine besondere Genehmigung. Diese erteilen sie aber in der Regeln nur bei offiziellen Festumzügen. Kommt es zu einem Unfall, zum Beispiel weil die Bierbank umgefallen ist, haften dafür die Fahrer und Halter solcher Gespanne, meist bestehend aus Traktor und Anhänger, nicht automatisch, wenn durch unvorsichtige Fahrweise der Hänger umkippt und dadurch Menschen verletzt werden, so der Versicherungsexperte. Auch das Mitfahren auf dem Traktor sei nur erlaubt, wenn es dafür einen Sitz gebe. Wer sich auf Anbauteile des Traktors oder Stellen setze, die dafür nicht gedacht seien, würde ebenfalls im Zweifel keine Haftungsansprüche haben. Außerdem machten sie Fahrer mitverantwortlich, wenn es zu einem Unfall kommt.

Taxi nehmen oder abholen lassen

Die sicherste Alternative ist aus Sicht des Experten des AvD deshalb, sich am Ende des Vatertags ein Taxi zu nehmen oder sich von "der Mutti" abholen zu lassen. Denn wer betrunken zu Fuß unterwegs ist und in einen Unfall verwickelt wird, kann ebenfalls im Zweifel belangt werden.

Der Vatertag wird alle Jahre wieder zu Christi Himmelfahrt am sechsten Donnerstag nach Ostern gefeiert. Offiziell gibt es den Vatertag, manchmal auch Männertag oder Herrentag genannt, gar nicht. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam der Brauch diesen Tag als solchen zu feiern in Berlin und Umgebung auf. Christi Himmelfahrt ist in Deutschland seit 1934 ein gesetzlicher Feiertag.