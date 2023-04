Regeln, kein Verbot - Wie Bayerns Städte mit E-Scootern umgehen

Um Missverständnissen gleich zu Beginn vorzubeugen: Die Entscheidung in Paris gilt nur für den Verleih von E-Scootern. Wer also privat einen Elektro-Tretroller in der französischen Hauptstadt besitzt oder benutzt, wird von dem ab 1. September geltenden Verbot nicht betroffen sein.

Verbot wie in Paris hier gar nicht möglich

E-Scooter wurden in Deutschland im Juni 2019 als Elektrokleinstfahrzeuge im Straßenverkehr zugelassen. Sie könnten daher aus rechtlichen Gründen nicht einfach, wie in Paris, mit einer Bürgerbefragung verboten werden, erklärt Frank Jülich, Leiter des Verkehrsplanungsamts in Nürnberg. Die Städte müssten damit umgehen: "Wir sind auch nicht immer ganz glücklich darüber."

Weniger E-Scooter und mehr Regeln

Nürnberg will die Zahl der zugelassenen Leih-E-Scooter von derzeit 5.000 auf 4.000 reduzieren. Außerdem sollen innerhalb des Bundesstraßenrings 290 Stellplätze ausgewiesen werden. Geliehene Tretroller dürfen dann nur noch dort abgestellt werden. Falsch geparkte Fahrzeuge müssen innerhalb von sechs Stunden entfernt werden, sonst wird es für die Anbieter teuer, sie müssen dann Gebühren zahlen. Das gleiche Konzept hat Erlangen, in Augsburg sind Parkzonen ab Mai geplant. In der Landeshauptstadt München dürfen Leih-E-Scooter schon seit letztem Jahr innerhalb des Altstadtrings nur noch an 30 eingerichteten Zonen geparkt werden. Dies werde teilweise auch über GPS kontrolliert, so Mobilitätsreferent Georg Dunkel, die Stadt habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Modell soll deshalb auch auf andere Stadtteile ausgeweitet werden.

Münchens OB ist Paris "dankbar"

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bezeichnete die Entscheidung in Paris als "echten Weckruf". Er sei "Paris dankbar für diese Kritik und hoffe sehr, dass alle Nutzer und Nutzerinnen von E-Scootern endlich erkennen, wie wichtig ein rücksichtsvoller Umgang ist". Ob E-Scooter in München ein Zukunft hätten oder nicht, hinge vom Verhalten der Nutzer ab.

Nachbesserung der Straßenverkehrsordnung

Der deutsche Städte- und Gemeindebund sprach sich unterdessen für Nachbesserungen der Straßenverkehrsordnung und der Straßengesetze von Bund und Ländern aus. "Leihangebote sollten dort klar als Sondernutzung und übermäßige Straßenbenutzung eingestuft werden", forderte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg in der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagsausgabe). Damit könnten auch unnötige Gerichtsverfahren vermieden werden.