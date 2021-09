Regatta "Rund Um" auf dem Bodensee – ausnahmsweise tagsüber

Bei 17 Grad Wassertemperatur ging es in der Früh los. 75 Kilometer lang ist die Regatta auf dem Bodensee in diesem Jahr. Gesegelt wird von Lindau nach Romanshorn, Konstanz und zurück. Der Überlinger See gehört heuer nicht zur Strecke, die sonst üblicherweise rund um den ganzen See führt.

"Rund um" von Juni auf September verschoben

Wegen der Corona-Pandemie konnte die "Rund um" dieses Jahr nicht schon im Juni, sondern erst jetzt, Ende September stattfinden. Weil es damit länger dunkel und auch schon erheblich kühler ist, haben sich die Veranstalter dafür entschieden, die Regatta ausnahmsweise tagsüber statt wie sonst bei Nacht anzusetzen.

250 Boote segeln über den Bodensee

Vor der Corona-Pandemie waren meist mehr als 400 Segelboote bei der "Rund um" auf dem Bodensee dabei. So viele sind es heuer nicht. Durch die Änderungen fehlten in diesem Jahr die Alleinstellungsmerkmale, erklärte Stephan Frank, Sprecher des Lindauer Segler-Clubs. Etwa 250 Boote segeln dennoch mit. "Es ist fantastisch", sagt Frank unter diesen Bedingungen. Im kommenden Jahr soll es die "Rund um" nach Angaben des Segler-Clubs dann wieder regulär geben: bei Nacht, Mitte Juni und rund um den Bodensee.