Reformbewegung "Wir sind Kirche" tagt in Würzburg

Seit 1995 setzt sich die Laienbewegung "Wir sind Kirche" für eine Modernisierung der Katholischen Kirche ein. Allerdings muss die Reformbewegung selbst einen schwierigen Generationswechsel meistern. Laut Christian Weisner aus dem Bundesteam von "Wir sind Kirche" gehören die meisten Mitstreiter der Generation 60+ an. Für die am Wochenende stattfindende Bundesversammlung in Würzburg hätten sich nur etwa 70 Teilnehmer angemeldet.

"Wir sind Kirche": zeitgemäße Themen, aber Nachwuchsprobleme

Dabei sind die Themen, die sich die "KirchenVolksBewegung" auf die Tagesordnung ihrer 43. Bundesversammlung gesetzt hat, durchaus zeitgemäß: die Gleichberechtigung von Frauen, etwa bei der Priesterweihe, die Abschaffung des Pflichtzölibats und mehr Mitbestimmung von gläubigen Laien. Auf dem Treffen wollen die Teilnehmer den Missbrauchsgipfel in Rom aufarbeiten, ihre Ziele bekräftigen und die eigenen Nachwuchsprobleme angehen.

Würzburger Bundesversammlung ist offen für Interessierte

Alle Veranstaltungen, Vorträge und Diskussionen der Bundesversammlung sind öffentlich. Die Versammlung in der Jugendbildungsstätte am Würzburger Heuchelhof beginnt am Freitagabend um 19.30 Uhr mit einem Podiumsgespräch zwischen Elfriede Schießleder, stellvertretende Vorsitzende des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, dem Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose sowie Jutta Lehnert, Pastoralreferentin in Koblenz.

Vom Zölibat bis Mitbestimmung: Forderungen nach Reformen in der Kirche

"Wir sind Kirche" geht auf eine Initiative zurück, die 1995 in Österreich gegründet wurde. Anlass waren damals die Vorwürfe ehemaliger Priester-Seminaristen gegen den Wiener Kardinal Hans Hermann Groër, er habe sie sexuell missbraucht. Daraufhin initiierten Laien ein "KirchenVolksBegehren" mit Forderungen nach Reformen in der Katholischen Kirche. Das Begehren wurde nach Angaben von "Wir sind Kirche" damals von fast 2,5 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum unterschrieben.