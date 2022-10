Reformationstag: Gottesdienste für Neu-Ruheständler

Heute ist Reformationstag: Denn am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen zur Erneuerung der katholischen Kirche. Sein Ruf nach Reformen läutete eine neue Epoche ein und war die Geburtsstunde der evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland. Und obwohl das nun schon mehrere hundert Jahre her ist, lebt der Reformationsgedanke heute in vielen konkreten Aktionen fort, wie zum Beispiel in den Gottesdiensten für Neu-Ruheständler in Augsburg.

Ruhestand: Während Corona gab es keine Abschiedsrituale

Der Wecker klingelt, Frühstück, schnell in die Arbeit: So geht es vielen Berufstätigen jahrzehntelang. Und dann beginnt auf einmal der Ruhestand. Die Corona-Zeit veränderte für viele auch in dieser Hinsicht das Leben radikal, sagt Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey vom Evangelischen Forum Annahof in Augsburg.

Problematisch sei in diesen Jahren gewesen, dass es kein richtiges Abschiedsritual für angehende Ruheständler gegeben habe. "So sind einige Menschen in ihren Berufsgruppen sang- und klanglos in diese doch so neue Lebensphase gegangen", sagt Böhmer-Lamey. Sie sei dann mehrfach gefragt worden, ob sie nicht beispielsweise einen Segen sprechen könne. "Dann wurden mir die Augen geöffnet: Wir haben uns da überhaupt noch nie darum gekümmert als Kirche", sagt die Pfarrerin.

Gottesdienst: "Wenn der Wecker nicht mehr klingelt"

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von der Segen-Servicestelle, dem kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt sowie dem Dekanat Augsburg hat Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey einen besonderen Segens-Gottesdienst für Ruheständler vorbereitet, mit dem Titel: "Wenn der Wecker nicht mehr klingelt." Seitdem laden sie regelmäßig in die St. Anna-Kirche in der Augsburger Innenstadt ein.

Dieses Mal sind rund 20 Menschen gekommen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen. "Ich bin jetzt seit 14 Tagen in Rente. Das ist ganz frisch. Jetzt bin ich noch in einer Art Urlaubsstimmung. Ich erledige viel, was liegen geblieben ist zu Hause. Trotzdem kommen auch Ängste auf", sagt eine Gottesdienstteilnehmerin.

Andere sind traurig über ihren Abschied aus dem Arbeitsleben: "Ich habe meinen Beruf wahnsinnig gerne ausgeübt und der Ausstieg ist mir sehr schwer gefallen. Vielleicht tut mir der Segen Gottes gut. Und vielleicht finde ich dann mehr Gelassenheit", fasst ein anderer Besucher seine Gedanken zusammen.

Früher feierte man zum Rentenbeginn die "Goldene Konfirmation"

Dass die Bindung vieler Menschen zur Kirche immer schwächer wird, sei laut Pfarrerin Böhmer-Lamey auch ein Grund dafür, dass sie sich mit dem Beginn des Ruhestandes plötzlich verloren fühlten. "Früher hat man in dem Alter, wo man in Rente ging, die Goldene Konfirmation gefeiert. Das waren große Feiern, wo sich die über 60-Jährigen dann getroffen haben. Sie bekamen einen Segen zugesprochen für den nächsten Lebensabschnitt", erinnert sich die evangelische Pfarrerin. Das gebe es im städtischen Umfeld nahezu überhaupt nicht mehr. "Also müssen wir was Neues anbieten. Das ist hoffentlich ein Beitrag zur Reformation 2030", meint Bettina Böhmer-Lamey.

Die Initiatoren des Neu-Ruheständler-Gottesdienstes orientieren sich an Martin Luther, wollen den Glauben immer wieder reflektieren und in die Gegenwart holen. Etwa mit neuen Gottesdiensten für die Schwellenmomente im Leben, wenn ein alter Lebensabschnitt endet und ein neuer beginnt. Nur dann bleibe Kirche relevant, ist Bettina Böhmer-Lamey überzeugt.

Und Kirche müsse in Zukunft viel mehr auf die Menschen zugehen und nicht warten, bis diese auf sie zukommen. Die Kirche habe auch durch die vielen Austritte den Kontakt zu den Gläubigen ein Stück weit verloren. Nun müsse man sich wieder den Bedürfnissen und den Themen der Menschen zuwenden und an ihre Sorgen anknüpfen.

Neu-Ruheständler fühlen sich vom Gottesdienst angesprochen

Nach gut einer Stunde ist die Andacht vorbei. In vielen Texten und Gedanken finden sich die Neu-Ruheständler wieder: Was ist mir im Beruf gut gelungen? Welche Kollegen werde ich vermissen? Wie kann ich meinem Ruhestand einen neuen Sinn geben? "Jetzt muss ich mich erst einmal wieder fassen, weil es mich gerade am Ende sehr bewegt hat", sagt eine Gottesdienstbesucherin. "Es sind viele Themen angesprochen worden, und das hat mir klar gemacht, dass ich ein unglaubliches Glück auf meinem Berufsweg hatte, weil ich nie von einem Berufswechsel, Arbeitslosigkeit oder Sorgen und Nöten betroffen war", resümiert sie. "Ich bin 35 Kilometer hierhergefahren. Ich habe es irgendwo gelesen und gedacht, da möchte ich dabei sein. Ich möchte diesen Lebensabschnitt mit einem Segen beenden", sagt ein anderer Teilnehmer.

Nach dem Gottesdienst werden die Neu-Ruheständler noch zu Fingerfood und Getränken eingeladen. Viele Besucher bleiben länger und tauschen sich aus. Denn am nächsten Morgen klingelt schließlich kein Wecker mehr.