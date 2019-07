Reform der Pflegeausbildung: Studiengänge in Ostbayern

In Bayern fehlen schätzungsweise rund 12.000 Pflegekräfte - allein an den Krankenhäusern. Abhilfe soll da eine Reform der Pflegeausbildung schaffen. Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) hat jetzt verkündet, dass es ab dem Wintersemester 2020/2021 an sieben Hochschulen in Bayern neue Studienangebote in der Pflege geben wird. Dabei handelt es sich um sogenannte "primärqualifizierende Studiengänge".

Theorie im Hörsaal - Praxis im Krankenhaus oder Pflegeheim

Bisher gab es in Bayern in der Pflege nur duale Studiengänge. Die Studenten absolvieren dabei neben dem Studium eine Ausbildung an einer der kooperierenden Berufsfachschule. Ab dem Wintersemester 2020/2021 können jetzt alle Bereiche direkt von der Hochschule abgedeckt werden. Professor Horst Kunhart ist der Vizepräsident der TH Deggendorf und zuständig für Gesundheitswissenschaften. Er freut sich sehr über die Entscheidung des Ministeriums und die Reform der Pflegeausbildung.

"Wir haben bereits ein Netz mit rund 30 Kooperationspartnern in ganz Niederbayern. Das sind Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime, an denen die Studenten die praktischen Erfahrungen sammeln können. Durch die Reform kann sich das ganze Berufsfeld entwickeln und aufgewertet werden." Horst Kunhart, TH Deggendorf

"Bayern schreibt Geschichte"

Ähnlich positiv wie in Deggendorf fällt die Reaktion an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg aus. Frau Professor Christa Mohr ist tätig im Lehrbereich Pflegewissenschaft. Sie sieht die Reform der Pflegeausbildung als einen "Meilenstein". Die Patientenversorgung würde durch die primärqualifizierenden Studiengänge verbessert werden, so Mohr. 2100 Stunden Theorieausbildung werden 2300 Stunden Praxisausbildung gegenübergestellt. Die Absolventen werden Experten in ihrem Fachbereich.

Frage der Finanzierung bleibt

Was bleibt, ist aber die Frage nach der Finanzierung. Die Akademisierung der Pflegeberufe wird wohl bewirken, dass sich auch an der Bezahlung der Pflegekräfte etwas tun muss. Claudia Hauck, die Geschäftsführerin der Caritas Gemeinschaft für Pflege und Sozialberufe Bayern e. V. spricht von einem "Teilkasko-System" in der Pflege. Wenn die Pflegekraft durch zusätzliche Qualifikationen teurer wird, schlägt sich das auch auf den Preis des Pflegeplatzes nieder. Hier wird also wieder auch die Politik gefragt sein, die Bezahlung und damit das ganze Berufsfeld der Pflege attraktiver zu machen. Nichtsdestotrotz ist die Reform auch für Claudia Hauck eine positive Entwicklung. Da der Mangel an Pflegekräften in Zukunft noch größer werden wird, ist es umso wichtiger, dass die vorhandenen Pflegerinnen und Pfleger bestmöglich ausgebildet werden.

Absolventen sollen zurück zum Patienten

Die Gefahr, dass die Absolventen der Pflege-Studiengänge am Ende in der Verwaltung oder in Führungspositionen "verschwinden" und nicht mehr für den Patienten da sind, sieht Claudia Hauck von der Caritas als nicht vorhanden:

"Bei dem jetzt neu angelegten Studiengang ist es so gedacht, dass die Ausbildung tatsächlich für die direkte Patientenversorgung qualifiziert, damit die zukünftigen Pflegenden, die das Hochschulstudium absolviert haben, auch tatsächlich hochkomplexe Patientensituationen in der Praxis gut bewältigen können. Auch die Pflegestudierenden wissen es von Anfang an und haben das Ziel, dass sie dann in der direkten Patientenversorgung eingesetzt werden." Claudia Hauck, Caritas Bayern