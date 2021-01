Referat im Schnee: Minister Scheuer sagt schnelles Internet zu

Selina Seebauer ist erleichtert und auch ein wenig verwundert. Am Montag hat sie im Rahmen ihres Homeschooling-Unterrichts ein Referat gehalten und dafür eine 2 bekommen – und schnelles Internet. Die Chancen stehen gut, dass die Seebauers ab Montag auch im Haus gut an Videokonferenzen teilnehmen können. Für ihr nächstes Referat müsste die 17-Jährige sich dann nicht wieder in den Garten setzen, wie sie es am vergangenen Montag getan hat.

Referat im Schnee

Weder die Internetverbindung noch das Handynetz sind bei den Seebauers gut genug für eine Video-Übertragung. "Ich habe meiner Lehrerin im Scherz vorgeschlagen, dass ich mich in den Garten setzen kann", erzählt Selina – der einzige Ort, an dem man mit dem Handy einen mobilen WLAN-Hotspot einrichten kann.

Selina brauchte die Note für das Referat. Und so zog sie sich Skikleidung, Mütze und Handschuhe an und hockte sich im Garten in den Schnee, vor ihr auf Gartenstühlen das Handy und das Tablet. "Es war superkalt, aber die Note war mir wichtiger", sagt die Schülerin.

Kein Techniker konnte helfen

Selinas Vater Christian Seebauer sagt, er versuche seit Jahren, einen schnellen Internetanschluss ins Haus zu bekommen. In Vierkirchen gebe es schon schnelles Internet – aber nicht bei ihnen im Ortsteil Rettenbach, so Seebauer.

"Immer wieder haben wir Telekom-Techniker im Haus gehabt, die Leitungen gemessen und Kabel umgestöpselt haben. Letztes Jahr wurde ein Kabel durch den Garten gezogen und hängt seitdem im Keller. Im Spätherbst war eine Vertriebsdame da. Aber es läuft halt nicht." Doch jetzt gibt es Hoffnung – dank Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Anruf von Minister Andreas Scheuer

Scheuer, der auch für Infrastruktur zuständig ist, rief nämlich am Donnerstag überraschend bei der Familie Seebauer an. Er sei bestens informiert gewesen und habe genau gewusst, wo in der Gegend welche Anschlüsse lägen, berichtet Selina. "Und er hat versprochen, sich darum zu bemühen, dass unser ganzer Ortsteil angeschlossen wird. Zum Schluss hat er mir viel Glück für mein Abitur gewünscht." Und tatsächlich: Wenige Minuten später habe wieder das Telefon geklingelt.

Diesmal war die Telekom am Apparat und versprach, am kommenden Montag einen Techniker zu schicken, der die schnelle Internetverbindung endlich anschließen würde, so Christian Seebauer. Das wäre eine enorme Erleichterung für die Familie, denn derzeit arbeiten und lernen alle vier Familienmitglieder von zu Hause aus.

Kritik an Scheuers Engagement

Über das Einzelfall-Engagement des Bundesverkehrsministers freut sich aber nicht jeder. Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen sieht Scheuers Vorgehen kritisch. Zwar freue er sich für die Schülerin, dass das Internet bei ihr jetzt funktioniert, sagte Hagen auf BR-Anfrage: "Aber eigentlich ist es nicht Aufgabe des Ministers, auf Medienberichte in Einzelfällen zu reagieren. Sondern er muss dafür sorgen, dass jeder Bürger Zugang zu einer angemessenen digitalen Infrastruktur hat."

Telekom: Beauftragung fehlt

Die Telekom stellt die Sachlage hingegen anders dar. "Wir haben von Herrn Seebauer in unseren Unterlagen keinen Auftrag, die schnellere Verbindung freizuschalten", sagte Pressesprecher Markus Jodl dem BR. "Den schnelleren Anschluss hätte er schon vor Monaten buchen können."

Ein Glasfaserkabel durch den Garten in den Keller zu verlegen, damit sei es nicht getan: "Man muss dann auch sagen, welchen Anschluss man von uns haben will." Dies sei erst beim Telefonat am Donnerstag geschehen, so Jodl. Und deshalb bekomme der Kunde am kommenden Montag auch das schnelle Internet.