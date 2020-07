Redwitz an der Rodach: Auto durchbricht Wand einer Lagerhalle

Ein spektakulärer Unfall hat sich am späten Donnerstagabend in Redwitz an der Rodach im Landkreis Lichtenfels ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam ein junger Autofahrer gegen 23.30 Uhr vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und durchbrach die Wand einer angrenzenden Lagerhalle.

Auto bleibt in Wand einer Lagerhalle stecken

Der Fahrer war auf der Kronacher Straße unterwegs, als er mit seinem Wagen von der Straße abkam, zunächst einen Gehweg und einen Vorgarten überquerte, bevor er mit seinem Fahrzeug in der Wand der Lagerhalle stecken blieb.

Auto schiebt Sportboot mehrere Meter durch die Halle

In der Halle waren zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Fahrzeuge untergestellt. Ein auf einem Anhänger abgestelltes Sportboot wurde durch den Aufprall mehrere Meter weit verschoben und beschädigt. Der Aufprall müsse enorm gewesen sein, so ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde aber weder der Fahrer noch der Beifahrer.

Rund 20.000 Euro Schaden an der Lagerhalle

Den Schaden an der Halle beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Wie der Besitzer der Halle sagt, sei es bereits das zweite Mal, dass ein Auto durch die Wand der Lagerhalle brach. Vor 20 Jahren habe sich ein fast identischer Unfall ereignet.