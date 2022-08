"Red Farmer": Bauern helfen der Feuerwehr im Kreis Main-Spessart

Die Trockenheit ist ein Problem – auch für viele Landwirte. Jederzeit kann ein Mähdrescher Feuer fangen oder einen Brand auf den staubtrockenen Wiesen und Feldern starten. Häufig passieren diese Feuer außerhalb von Ortschaften und damit weit entfernt von Löschwasser-Hydranten. In diesen Fällen sind die Feuerwehren angewiesen lange Schlauchleitungen zu legen, oder das Löschwasser von den Landwirten an den Brandort gebracht zu bekommen – etwa über Güllefässer oder Tankhänger.

Automatische Alarmierung

Das brachte die Kreisbrandinspektion von Main-Spessart zu der Idee für die Aktion "Red Farmer": Landwirte werden gebeten, ihre Güllefässer oder Tankhänger zu registrieren. Im Brandfall können die Landwirte schnell von der Integrierten Leitstelle in Würzburg informiert werden. "Die Landwirte werden alarmiert – ohne Stress für uns. Die Feuerwehr vor Ort kann sich ganz auf das Löschen des Brandes konzentrieren", betont der Kreisbrandmeister und Inspektionssprecher Benedict Rottmann gegenüber BR24.

Landwirte helfen kostenfrei

Die Löschwasserkapazitäten seien bei den Landwirten deutlich größer als bei der Feuerwehr. So fasse ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr in der Regel 5.000 Liter, es gebe aber Landwirte mit Tankhängern für bis zu 20.000 Liter. "Damit kann man viel mehr ausrichten", so Rottmann. Die Landwirte hätten schon immer ehrenamtlich und ohne finanzielle Entschädigung beim Bereitstellen des Löschwassers geholfen. Jetzt täten sie es offiziell. Dafür erhalten die Landwirte Aufkleber für ihre Fahrzeuge, die sie als "Red Farmer" ausweisen und das Motto tragen "Ich helfe den Helfern".