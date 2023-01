Recyclingfirma aus Aicha vorm Wald wird der Prozess gemacht

Recycling ist eine gute Sache - das dürften die meisten Menschen unterschreiben. Doch Behörden und Anwohner sind seit Jahrzehnten nicht damit einverstanden, wie ein Recycler aus dem Landkreis Passau arbeitet.

Am Montag geht der Streit in eine neue, möglicherweise letzte Runde. Am Landgericht Passau beginnt der Prozess gegen Josef Söllner, Geschäftsführer der Firma STF, die im großen Stil PET-Flaschen recycelt und auch die Anlagen dafür herstellt.

Der Vorwurf: Schwarzbau

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Chef vor, Gebäude und Anlagen ohne Genehmigungen gebaut zu haben. Sprich: Er soll in und mit Schwarzbauten PET-Flaschen zerkleinert, eingeschmolzen und zu Granulat verarbeitet haben. Hinzu kommt: Das Landratsamt hatte im Januar 2017 aus genau diesen Gründen angeordnet, den Betrieb in Teilen stillzulegen. Den Ermittlern zufolge soll Söllner aber Mitarbeiter angestiftet haben, amtliche Siegel an Maschinen zu zerstören und weitergemacht haben. Der Prozess umfasst zwei Anklagen.

Generell sieht der Gesetzgeber für das unerlaubte Betreiben einer Abfallentsorgungsanlage eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Firmenchef keiner Schuld bewusst

Josef Söllner zeigt im BR-Gespräch kein Verständnis für die Anklage: "Ich verstehe nicht, warum auf der ganzen Welt unsere Anlagen gefragt sind und in Aicha vorm Wald sollen sie nicht genehmigungsfähig sein." Außerdem habe die Firma die Anforderungen des Landratsamts umgesetzt. Anlagen seien stillgelegt und zurückgebaut worden.

Auf die Frage, warum er ohne Genehmigung Hallen und Anlagen baute, hatte er im Juli 2017 im BR-Interview gesagt: "Wir haben Anträge eingereicht. Die sind irgendwo immer wieder untergegangen und nicht genehmigt gewesen. Darum gibt’s vielleicht 'Schwarzbauten'. Aber eine Firma muss sich auch entscheiden, was sie tut und wie schnell, und ob ich den Betrieb hier vergrößern kann oder nicht." Auch heute stehe er noch zu dem Zitat.

Anwohner klagen über Lärm

Im Prozess dürfte es auch um Anlagenteile gehen, für die die entsprechenden immissionsrechtlichen Genehmigungen gefehlt haben sollen. Deshalb verfolgen auch Anwohner den Prozess mit Spannung. Nachbar Leopold Hafner fühlt sich seit Jahren durch den Lärm der Maschinen belästigt. Nach der angeordneten Teilstillegung 2017 sei es ruhiger geworden, dennoch rufe er bis heute immer wieder Polizei und Landratsamt an, weil das Brummen teilweise nicht auszuhalten sei. "Es ist zum wahnsinnig werden", sagt er.

Für den Prozess sind neun Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 15. März fallen.

Kein Plastik mehr im Ort

Es hat sich aber auch etwas zum Positiven gewendet, bilanziert der Bund Naturschutz (BN). Bis 2017 waren immer wieder Plastikschnipsel in Aicha vorm Wald verstreut. Vor allem im Regen-Rückhaltebecken in unmittelbarer Nähe zur Firma sammelten sich die Plastik-Partikel. "Das ist nicht mehr der Fall. Darum hat sich die Firma offenbar gekümmert", freut sich der Passauer BN-Vorsitzende Karl Haberzettl.

Bürgerinitiative und Bund Naturschutz im Landtag

Was auch mittlerweile geklärt ist: Über viele Jahre hatte die Firma STF große Mengen organisch hoch belastetes Wasser in die örtliche Kläranlage geleitet. Das belegten Proben des Wasserwirtschaftsamts. Die Kläranlage, die eigentlich für 2.500 Einwohner ausgelegt ist, war am Limit. Eine große Investition der Anlage wäre notwendig geworden.

Als das bekannt wurde, gründete sich eine Bürgerinitiative, die mit Unterstützung des Bund Naturschutz 2016 eine Petition startete. Mit Erfolg. Der Umweltausschuss im Landtag gab der Bürgerinitiative recht und forderte die Gemeinde zum Handeln auf. Die Folge: Die Firma STF klärt und entsorgt ihr Abwasser seitdem selbst, die Kläranlage läuft wieder ordnungsgemäß, die Bürgerinitiative löste sich auf.