Rechtsextremisten überfallen Frau in deren Wohnung

Die 36-Jährige meldete sich vergangenen Montag in der Früh bei der Münchner Polizei. Zwei unbekannte Männer hätten sie am selben Morgen zu Hause aufgesucht und in der Wohnung misshandelt. Ihr sei gegen den Kopf geschlagen worden, einer der Täter habe sie gewürgt. Bevor die Männer verschwanden, hätten sie eine Schmierschrift an einer Wand in der Wohnung aufgesprüht.

Untersuchungen bei Betroffener notwendig

Bei einer ärztlichen Untersuchung wurden bei der Frau Verletzungen festgestellt, die zu ihrer Darstellung passten. Als möglichen Grund für den Überfall in ihrer Wohnung nannte sie ihr Engagement gegen Rechtsextremismus, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Behörden nehmen den Vorfall sehr ernst.

Staatsschutz mit Ermittlungen beauftragt

So hat die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ein Verfahren eingeleitet und die Staatsschutzabteilung des Münchner Polizeipräsidiums mit den Ermittlungen beauftragt. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen im Moment noch nicht vor.