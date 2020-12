Rechtsextremes Netzwerk: Festnahmen in Österreich und Bayern

In Österreich haben Sicherheitsbehörden Waffenlager in der Neonazi-Szene ausgehoben und Hinweise auf den möglichen Aufbau eine rechtsextremen Miliz in Deutschland erhalten. Österreichs Innenminister Karl Nehammer sagte am Samstag bei einer Pressekonferenz, im Zuge gemeinsamer Ermittlungen mit den Landeskriminalämtern in Bayern und in Nordrhein-Westfalen seien in Österreich fünf Durchsuchungen erfolgt. Dabei seien Dutzende Waffen, umfangreiche Munitionsbestände sowie Handgranaten und Sprengstoff sichergestellt worden. Sieben Menschen wurden festgenommen, fünf in Österreich sowie zwei in Deutschland.

Großangelegter rechtsextremer Waffenhandel

Auf die Spur sei man nach einem Hinweis aus Deutschland auf ein Drogenhandel-Delikt gekommen. Es habe sich dann eine weitaus größere Dimension im Zuge der Ermittlungen herausgestellt, sagte Nehammer.

Laut dem Innenminister waren die Waffen für die rechtsextreme Szene in Deutschland bestimmt, "um eine rechtsradikale Miliz" aufzubauen: "Ein großangelegter Waffenhandel, mit vollautomatischen, mit halbautomatischen Waffen, mit Sprengmitteln, mit Handgranaten und vielem mehr, mit einem Zweck, die Gesellschaft, die Demokratie, die Grund- und Freiheitsrechte anzugreifen."

Festnahmen in Bayern und Österreich

Nehammer wies auf eine enge Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern in Bayern und Nordrhein-Westfalen hin, die das Wiener Landeskriminalamt in die Lage versetzt habe, den sehr umfangreichen Waffenhandel aufdecken zu können.

Fünf Personen seien in Österreich und zwei Personen in Deutschland verhaftet worden, sagte der Chef der Ermittlungsgruppe, Michael Mimra, der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts Wien. Nach Angaben bayerische Ermittler stammt einer der Festgenommenen aus dem Raum Passau. Federführend bei den Ermittlungen in Deutschland sei Nordrhein-Westfalen.

Waffen mit Einnahmen aus Drogenhandel gekauft

Bei den Hausdurchsuchungen seien neben großen Mengen an Drogen 76 halbautomatische und automatische Waffen gefunden worden; über 100.000 Schuss Munition, Handgranaten, Sprengstoff wie TNT sowie – unter anderem – eine umfangreiche Sammlung an Wehrmachtsausrüstung. Es habe sich herausgestellt, dass mit den Einnahmen aus dem Drogenhandel in großem Umfang Waffen gekauft worden seien, die für Deutschland bestimmt waren.

Nach übereinstimmenden Meldungen österreichischer Medien soll einer der Festgenommen ein 53-jähriger österreichischer Rechtsextremist sein, der polizeilich einschlägig bekannt sei. Er soll den Waffenhandel in großem Umfang aufgezogen und organisiert haben. Konkrete Namen der Festgenommen und Verdächtigen wollte Innenminister Nehammer nicht nennen, es seien jedoch "Namen aus der Neonazi-Szene, die leider auch in Österreich schon länger bekannt sind".

Anmerkung der Redaktion: Zunächst war im Artikel von zwei Festnahmen in Bayern die Rede. Nach Angaben des bayerischen LKA stammt aber nur einer der beiden in Deutschland festgenommenen Personen aus Bayern. Wir haben den Artikel entsprechend angepasst.