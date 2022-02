Rechtsextreme Waffenhändler in München vor Gericht

Im Sommer 2020 durchsuchten die Behörden in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Österreich Wohnungen und Büros von insgesamt 16 Beschuldigten und hoben damit einen Händlerring aus, der jahrelang Waffen aus Kroatien nach Deutschland geschmuggelt hatte. Damals fanden die Ermittler "nur" eine Pumpgun, einen Schießkugelschreiber, zwei Pistolen, rund 200 Patronen und einen Schalldämpfer. Beim heutigen Prozessauftakt gegen drei der Beschuldigten wurde deutlich: Die Zahl der gehandelten Waffen ist wohl weitaus größer.

Pumpgun, Uzi, Kalaschnikow

So listet die Anklage dutzende Pistolen, mehrere Pumpguns, dazu Maschinengewehre vom Typ Uzi und Kalaschnikow im Wert von mehreren Zehntausenden Euro auf. Schmuggel und Verkauf von Handgranaten kamen offenbar nur deshalb nicht zustande, weil einer der Angeklagten, der 49-Jährige Martin M., vom kroatischen Zoll beim Grenzübertritt mit den Waffen im Kofferraum ertappt wurde. Die nach Deutschland geschmuggelten Waffen sollen laut Staatsanwaltschaft über Privatwohnungen und eine KfZ-Werkstatt im Großraum München an deutsche Abnehmer weitergegeben worden sein. Teilweise erfolgte die Übergabe auch auf Parkplätzen und anderen Treffpunkten etwa in Tuntenhausen im Landkreis Rosenheim, in Karlsfeld bei Dachau oder in Oberaudorf im Inntal.

AfD-Mitarbeiterin kauft Pistole

Besonders brisant: Zu den Waffenkäufern zählte auch eine langjährige Mitarbeiterin des früheren AfD-Landesvorsitzenden und heutigen AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron. Bystron hatte vor einiger Zeit selbst für Schlagzeilen gesorgt, weil er als außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion an einem Schießtraining von Rassisten in Südafrika teilgenommen hatte. Im vergangenen Sommer hatte er bei einer Kundgebung von Corona-Leugnern in Kempten gefordert, jeder Bürger solle das Recht haben, "eine Waffe zu besitzen und zu tragen". Dies sei ein "Verteidigungsrecht jeden freien Bürgers gegen einen übergriffigen Staat".

Bystrons Mitarbeiterin nahm erst vergangenen Mittwoch am Rande eines "Spaziergangs" von Corona-Leugnern in München an einem AfD-Infostand teil. Laut Staatsanwaltschaft hat sie über den Waffenhändler illegal eine Pistole erworben. Bei der Verhandlung heute wurde außerdem bekannt, dass sie für einen weiteren Käufer ein Gewehr aufbewahrt haben soll.

Vom gescheiterten Klamotten- zum Waffenhändler

Einer der Angeklagten, der 49-jährige Alexander R., ist seit langem in der extremen Rechten aktiv. Erstmals für Aufsehen sorgte er vor 14 Jahren, als er versuchte, in München einen Versandhandel für einschlägige Kleidermarken der Neonaziszene aufzuziehen. Er beteiligte sich an Kundgebungen der NPD und deren kommunalem Ableger "Bürgerinitiative Ausländerstopp", zeitweise war er auch AfD-Mitglied im Kreisverband München-Land. 2015 soll er laut Anklage dann ins Waffengeschäft eingestiegen sein. Seinen Lieferanten in Kroatien soll er erklärt haben, die Waffen seien für die AfD bestimmt.

Auch die anderen beiden Angeklagten sind oder waren laut Staatsanwaltschaft Anhänger der rechtsextremen Szene. So fanden die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung von Christian N. in Tuntenhausen allerhand einschlägiges Material. Ein an der Razzia beteiligter Kripo-Beamter erklärte heute vor Gericht, man habe bei N. mehrere "Reichsbürgerurkunden" gefunden.

Weitere Verfahren gegen fünf Beschuldigte

Neben den drei Angeklagten müssen sich demnächst fünf weitere Beschuldigte wegen Beteiligung an dem Waffenhändlerring verantworten, einer davon am Landgericht Traunstein. Ursprünglich sollte es zwar ein gemeinsames Verfahren geben, laut Münchner Justiz ist es wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aber aktuell nicht möglich, einen Prozess mit so vielen Beteiligten durchzuführen. Die heutige Verhandlung sollte ursprünglich in einem kleinen Gerichtssaal stattfinden, wurde aber aufgrund des öffentlichen Interesses in den Saal A101 verlegt – dorthin, wo fünf Jahre lang der NSU-Prozess verhandelt wurde.