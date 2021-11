So unterwandern Rechtsextreme die Esoterik-Szene

Esoterik gepaart mit rechtsradikalem Gedankengut – ein altes Phänomen, das nun durch die sogenannte Querdenker-Bewegung wieder aktuell wird. Ein Schlüsselmoment, so Buchautor und Sektenexperte Matthias Pöhlmann, sei für ihn die erste Querdenker-Demonstration in München am 9. Mai 2020 gewesen. Da seien plötzlich auffällig viele Symbole der rechtsradikalen QAnon-Bewegung aufgetaucht.

Gemeinsame Verschwörungserzählungen

Pöhlmann ist Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche Bayern. Er hat beobachtet, wie Rechtsradikale die Esoterik-Szene unterwandern: Auf den Querdenker-Demos wurden Kontakte geknüpft. Die rechtsextreme Szene nutze die Esoterik als trojanisches Pferd, um antidemokratisches und rassistisches Gedankengut in die Gesellschaft zu schmuggeln, sagt er.

Esoteriker wie Rechtsextreme teilten Verschwörungsglauben wie den, dass die Corona-Pandemie gesteuert sei, etwa von Bill Gates. Oder vom Great Reset, also dem Glauben, dass globale Finanzeliten durch die Corona-Pandemie eine neue Weltordnung durchsetzen wollen, so Pöhlmann.

Esoterik als Einfallstor für Radikale

Pöhlmann nennt in seinem Buch "Rechte Esoterik" Namen und Verbindungen. Zum Beispiel den Regentreff in Regen in Niederbayern: Die Veranstaltung tritt als "Treff für Grenzwissen" auf. Pöhlmann hat recherchiert, dass dort auch Verschwörungsideologien geteilt würden – auch der Staatsschutz habe ermittelt. Bei einer anderen Vereinigung, dem Chiemgautreff, gehe es nicht nur um alternative Energien. Auch die Reichsbürger-Ideologie werde dort verbreitet. Tamara Kirschbaum, die im August 2020 am Rande einer Querdenker-Demonstration zum sogenannten "Sturm auf den Reichstag" aufrief, habe ein T-Shirt mit einem QAnon-Logo getragen, schreibt Pöhlmann. Sein Buch ist voll von solchen Verbindungen.

Gewaltbereite und radikale Teilnehmer bei Querdenker-Demos

Birgit Mair vom Nürnberger Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung beobachtet die rechte Szene seit Jahren. Sie war auf zahlreichen Querdenker-Demos. Dort hat sie beobachtet, wie Neonazis, Holocaust-Leugner und AfD-Funktionäre Seite an Seite mit Menschen aus der Esoterik-Szene marschieren. Sie beschreibt auch, dass die Szene gewaltbereit gegen Journalisten auftritt: Sie selbst sei angegriffen worden, und sie kenne auch Kollegen, die aus Querdenker-Demos heraus attackiert worden seien.

Esoterik-Szene heterogen

Auf zahlreiche Anfragen des BR zum Thema in die Esoterik-Szene wollte sich kaum jemand äußern. Außer Franz Prohaska: Der Münchner veranstaltet mit seiner Firma Eso-Team seit 28 Jahren Esoterik-Messen. Prohaska sagt, das Thema komme immer wieder mal auf – er habe aber auf seinen Veranstaltung nie Rechtsradikale beobachtet, mit einer Ausnahme vor 15 Jahren – der Betreffende sei aber gebeten worden, sich beim nächsten Mal nicht mehr als Aussteller zu bewerben.

Lehrer von Waldorf-Schulen werden von Matthias Pöhlmann explizit als Teilnehmer von Querdenker-Demos angesprochen. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Bayern distanziert sich aber in einer Erklärung auf ihrer Homepage von "allem fanatischen, rechten und extremistischen Gedankengut, wie es sich auch in Teilen der Querdenker-Bewegung wiederfindet". Sprecherin Andrea Wiericks erklärte, man habe schlicht keine Vorfälle bemerkt, bei denen solches Gedankengut an Waldorf-Schulen geäußert worden wäre.

Beobachtung durch Verfassungsschutz

René Rieger, Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, erklärte, Rechtsextreme nutzten Personen aus der Esoterik-Szene als Kontakt ins bürgerliche Milieu. Das beobachte man seit Jahren. Wie ernst die Verfassungsschützer diese Vorgänge nehmen, zeigt aber auch, dass einzelne Personen und Gruppierungen der Querdenker-Bewegungen vom Verfassungsschutz beobachtet werden.