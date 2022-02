Rechter Terroranschlag in Nürnberg: Museum sucht Zeugen

In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1982 erschoss Helmut Oxner in der Nürnberger Innenstadt drei Menschen. Den damaligen Ermittlungen zufolge betrat der 26-jährige Dachdecker am Abend die – vor allem bei schwarzen US-Soldaten beliebte – Diskothek "Twenty Five" und eröffnete das Feuer aus einem großkalibrigen Revolver. Ein 24-jähriger schwarzer Zivilamerikaner wurde wohl als erstes getroffen und sackte tot an der Bar zusammen. Danach schoss Oxner auf die Menschen auf der Tanzfläche und tötete dabei einen US-Soldaten und verletzte weitere Menschen schwer.

Mörder schrie: "Es lebe der Nationalsozialismus"

Als der amtsbekannte Neonazi die Bar verließ feuerte er unter dem Ruf "Es lebe der Nationalsozialismus" auf ausländisch aussehende Passanten und tötete einen 21-jährigen Ägypter und verletzte andere Passanten schwer. So blieb ein Libyer laut damaligen Berichten mit "zerfetztem Unterkiefer" auf der Straße liegen. Im Schusswechsel mit der Polizei beging Oxner schließlich Selbstmord. Sein Tatmotiv: Rassismus. Der Mann war den Behörden schon zuvor aufgefallen. Mit einem Komplizen bedrohte er Juden und Türken zuvor am Telefon und musste sich unter anderem deswegen am Tag vor dem rechtsterroristischen Attentat vor Gericht verantworten.

Zeugen des Neonazi-Attentats für Ausstellung gesucht

40 Jahre nach dem Anschlag sucht das Memorium Nürnberger Prozesse für die derzeit entstehende Ausstellung "Rechtsterrorismus. Verschwörung und Selbstermächtigung – 1945 bis heute" Zeuginnen und Zeugen. Dabei könne es sich um Menschen handeln, die persönliche Erfahrungen mit dem Verbrechen gemacht haben, Hinterbliebene von Opfern sind oder sich heute aktiv an der Erinnerung an das Ereignis beteiligen, heißt es vom Museum. Die Aussagen sollen zur aktuellen Erforschung der Hintergründe der Tat und zur Etablierung einer opferzentrierten Perspektive in der Ausstellung dienen.

Ausstellung zeigt rechten Terror seit 1945

Die Kontaktaufnahme kann per E-Mail, Post oder Telefon erfolgen. Die Ausstellung soll ab dem 27. Oktober 2022 für ein Jahr im Cube 600 neben dem Justizgebäude zu sehen sein. Sie wird nach Angaben der Stadt zeigen, dass Rechtsterrorismus keine temporäre und lokale Erscheinung der Gegenwart ist, sondern ein ständiger Begleiter der deutschen und internationalen Geschichte. Beispiele aus Nürnberg und Umgebung sollen mit nationalen und internationalen Fällen in Beziehung gesetzt werden und dadurch gemeinsame ideologische Kernelemente sichtbar machen.