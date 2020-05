Rechter Drohbrief: Nürnberger Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Nürnberger Land. Weitere Einzelheiten will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht nennen.

Empfänger erfreut über Festnahme

Den Drohbrief hat der Nürnberger Friseur Marcel Schneider im April erhalten. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk zeigte sich Schneider erfreut über die Festnahme des Tatverdächtigen. Laut Angaben des Friseurmeisters will sich der Drohbriefschreiber nun bei ihm entschuldigen. Schneider sagte dem BR: "Ich kann ihm wirklich nicht verzeihen. Der Inhalt des Briefes war widerlich, das ist Volksverhetzung".

Ermittlungen wegen Volksverhetzung

In dem handschriftlich geschriebenen Brief wurde unter anderem nach einem weiteren Hitler gerufen, der Menschen wegräumen solle. Abgeschlossen wurde der Brief mit einem nationalsozialistischen Gruß, der in Deutschland verboten ist. Die Polizei ermittle deswegen wegen Volksverhetzung gegen den 64-Jährigen. Weitere Straftatbestände werden laut BR-Informationen geprüft.