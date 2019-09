Rechte Szene vernetzt sich in Telegram-Gruppen

Falschmeldungen und Verschwörungstheorien

In den nordbayerischen Gruppen sind meist um die 40 Personen aktiv. Dem BR gelang es in diese Chats Einsicht zu nehmen. Inhaltlich werden Veranstaltungstermine weitergeleitet, private Unterhaltungen geführt oder Verschwörungstheorien ausgetauscht. Gerade in der rechten Szene werden Falschmeldungen, falsche Fakten oder übertriebe Darstellungen als Mobilisierungsargument für Demonstrationen verwendet und teils tausendfach weitergeleitet. In Kanälen, in denen nur Administratoren Nachrichten senden können, bleiben diese Narrative unwidersprochen stehen.

Neue Mobilisierungskanäle

Insgesamt lotet die rechte Szene durch Messengerdienste wie Telegram neue Mobilisierungskanäle aus. So verfügen mittlerweile viele der in Bayern agierenden rechtsextremen Gruppen wie die Partei "Der dritte Weg" oder die Identitäre Bewegung über eigene Kanäle, die abonniert werden können. Recherchen zeigen, dass in vielen der bayerischen Patrioten-Gruppen Aktivisten dieser Parteien und Organisationen aktiv sind, um auch dort eigene Propaganda zu streuen.

Aufbauphase in Franken

Derzeit sind die fränkischen Patrioten-Gruppen noch in der Aufbauphase. In den Gruppen werden Stammtische organisiert, an denen sich die Aktivisten dann direkt beteiligen sollen. Dennoch wird die Kommunikation auf Telegram weiter zunehmen, nachdem soziale Netzwerke wie Facebook verstärkt gegen rassistische und rechtsextreme Inhalte vorgehen.

Szene fühlt sich unbeobachtet

Bislang ist nicht bekannt, ob Telegram gegen solche Inhalte vorgeht. Die rechte Szene jedoch fühlt sich dort sicher, da sie davon ausgeht, dass Telegram nicht gegen derlei Inhalte vorgeht. Strafbare Inhalte sind leicht zu finden: In offen neonazistischen Kanälen werden NSDAP-Propaganda und Hakenkreuze gepostet, in anderen der Holocaust geleugnet.