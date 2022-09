"Rechte Laus": Prozess gegen Bezirkstagspräsident geht weiter

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat Berufung gegen den Freispruch von Unterfrankens Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU) eingelegt. Das bestätigt Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh BR24. Vergangene Woche hatte das Amtsgericht Obernburg den CSU-Politiker vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen. Der 72-Jährige hatte einen Parteikollegen aus Wörth am Main in einem Gruppenchat als "rechte Laus" bezeichnet. Der Fall geht jetzt in die nächste Instanz und wird vor dem Landgericht Aschaffenburg neu verhandelt.

Staatsanwaltschaft will Verurteilung erreichen

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geht davon aus, "dass der Angeklagte die betreffende Nachricht nicht versehentlich, sondern bewusst und gewollt und somit vorsätzlich in die WhatsApp-Gruppe eingestellt hat", heißt es in einer Stellungnahme. Mit der Berufung strebe die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung von Dotzel wegen Beleidigung an.

Amtsgericht Obernburg hatte Dotzel freigesprochen

Nach Ansicht des Amtsgerichts Obernburg war es nicht nachweisbar, dass Dotzel die Nachricht vorsätzlich in den Gruppen-Chat gestellt hatte. Es sei auch möglich, dass das ein Irrtum gewesen sei und der Angeklagte die Nachricht eigentlich an eine andere Person habe senden wollen, teilte eine Gerichtssprecherin zur Begründung mit. In diesem Fall greife der Schutz der Privatsphäre.

Dotzel wollte Nachricht an Schwiegersohn schicken

Aus einer Erklärung, die Dotzels Anwalt vor Gericht verlesen hat, geht hervor: Der Politiker habe die Nachricht mit dem Inhalt "rechte Laus" nur an seinen Schwiegersohn und nicht in den Gruppen-Chat schicken wollen. Das sehe man auch daran, dass er die Nachricht mit "lieber Max…" begonnen habe. Dotzel könne sich das nur damit erklären, dass er die Nachricht versehentlich falsch versendet habe.

Vorfall aus dem September 2021

Erwin Dotzel hatte im vergangenen September in einem Whatsapp-Gruppenchat des CSU-Ortsverbandes Wörth einen Partei-Kollegen als "rechte Laus" bezeichnet. Dieser trat kurz darauf von seinem Amt zurück und stellte einen Strafantrag. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hatte daraufhin beim Amtsgericht Obernburg den Erlass eines Strafbefehls wegen Beleidigung und eine Geldstrafe gegen den Bezirkstagspräsidenten beantragt: 20 Tagessätze je 160 Euro, also insgesamt 3.200 Euro. Weil Dotzel dagegen Einspruch eingelegt hatte, kam es zur Hauptverhandlung.

Zivilrechtliches Verfahren noch nicht abgeschlossen

In dem Fall ist auch ein zivilrechtliches Verfahren gegen Dotzel noch nicht abgeschlossen. Das Landgericht Aschaffenburg hatte den Bezirkstagspräsidenten im Juli bereits zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 750 Euro verurteilt. Die Entschädigung fiel deutlich geringer aus, als vom Kläger gefordert. Der CSU-Kollege hatte 12.750 Euro Schmerzensgeld verlangt, wegen anhaltender Folgen des Vorfalls. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Beide Parteien haben Berufung eingelegt. Jetzt muss das Oberlandesgericht Bamberg sich mit dem Fall beschäftigen.