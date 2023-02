"Rechte Laus": Prozess gegen Bezirkstagspräsident abgeschlossen

In der Causa "rechte Laus" ist die letzte Entscheidung eines Gerichts gefallen: Wegen Beleidung muss Unterfrankens Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU) 750 Euro Strafe zahlen. Das Oberlandesgericht Bamberg hat die Berufung des klagenden Parteikollegen gegen das zivilrechtliche Urteil des Landesgerichts Aschaffenburg zurückgewiesen. Dieser hatte Schmerzensgeld in Höhe von fast 13.000 Euro gefordert. Damit ist das zivilrechtliche Berufungsverfahren abgeschlossen, genauso wie das strafrechtliche.

Bezirkstagspräsident bezeichnete Parteikollegen als "rechte Laus"

In einem Whatsapp-Gruppenchat des CSU-Ortsverbandes Wörth hatte Dotzel einen Parteikollegen als "rechte Laus" bezeichnet. Das war im September 2021. Dotzels Parteikollege trat kurz darauf von seinem Amt zurück und stellte einen Strafantrag. Dotzel legte jedoch Einspruch gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts Obernburg ein. Es kam zu zwei gerichtlichen Verfahren: zu einem zivilrechtlichen und zu einem strafrechtlichen.

Strafrechtliches Verfahren: Dotzel freigesprochen

Im strafrechtlichen Verfahren hatte das Amtsgericht Obernburg im Landkreis Miltenberg den CSU-Politiker bereits im August 2022 vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen. Demnach war es Dotzel nicht nachzuweisen, dass er die Nachricht vorsätzlich in den Whatsapp-Gruppenchat gestellt hatte. Möglich sei auch ein Irrtum Dotzels gewesen und dass er die Nachricht eigentlich an eine Einzelperson habe senden wollen. In diesem Fall greife der Schutz der Privatsphäre, so das Gericht.