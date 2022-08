"Rechte Laus": Gericht spricht Bezirkstagspräsident Dotzel frei

Das Amtsgericht Obernburg hat Unterfrankens Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel am Donnerstag vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen. Der CSU-Politiker musste sich vor Gericht verantworten, weil er einen Parteikollegen aus Wörth am Main in einem Gruppenchat als "rechte Laus" bezeichnet hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gericht: Vorsätzliches Handeln nicht nachweisbar

Nach Ansicht des Gerichts war es nicht nachweisbar, dass Dotzel die Nachricht vorsätzlich in den Gruppen-Chat gestellt hatte. Es sei auch möglich, dass das ein Irrtum gewesen sei und der Angeklagte die Nachricht eigentlich an eine andere Person habe senden wollen, teilte eine Gerichtssprecherin zur Begründung mit. In diesem Fall greife der Schutz der Privatsphäre.

Dotzel wollte Nachricht an Schwiegersohn schicken

Der 72-Jährige äußerte sich nicht persönlich vor Gericht. Er ließ seinen Anwalt eine Erklärung verlesen. Darin heißt es: Dotzel habe die Nachricht mit dem Inhalt "rechte Laus" nur an seinen Schwiegersohn schicken wollen, der zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Chatgruppe des CSU-Ortsverbandes Wörth war. Dotzel habe die Nachricht nicht der ganzen Gruppe schicken wollen, das sehe man auch daran, dass er die Nachricht mit "lieber Max…" begonnen habe.

Dotzel könne sich das nur damit erklären, dass er die Nachricht versehentlich falsch versendet habe. Dass sein Schwiegersohn die Nachricht verbreitet habe, schließe er aus. Von Dotzel hieß es: "Ich hänge nicht ganztägig am Smartphone. Ich bin da nicht so geschickt wie die jungen Leute. Tut mir leid."

In der Erklärung hieß es außerdem: Dotzel sei schon so lange im politischen Geschäft und sei währenddessen ebenfalls hart angegangen worden. Er selbst habe aber niemals Anzeige erstattet. Ihm sei klar, dass es in der Politik oft emotional zugehe. In der Erklärung wurde auch deutlich, dass es zwischen Dotzel und dem Parteikollegen schon früher Unstimmigkeiten gab.

Betroffener spricht von Belastung

Der betroffene Parteikollege sagte vor Gericht aus, er habe von der Nachricht mit der "rechten Laus" von Dotzel über ein Mitglied der Chatgruppe des CSU-Ortsverbandes Wörth erfahren. Er selbst sei 2019 wegen Meinungsverschiedenheiten aus dem Ortsverband ausgetreten und deswegen auch nicht Mitglied in der Chatgruppe gewesen. Ihm sei ein Screenshot von Dotzels Nachricht zugesandt worden, in der es wörtlich hieß: "Ihr werdet sehen welch rechte Laus ihr Euch ins Nest geholt habt." Bis heute werde er und seine Familie in der Öffentlichkeit darauf angesprochen, das sei belastend.

Staatsanwaltschaft für Verurteilung

Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh plädierte darauf, dass Dotzel wegen Beleidigung schuldig gesprochen werden soll. Er forderte eine Geldstrafe von 3.200 Euro, 20 Tagessätze von je 160 Euro. Außerdem solle er die Verfahrenskosten tragen. Es sei zu berücksichtigen, dass Dotzel geschrieben und sich nicht nur mündlich geäußert habe. Dotzel habe die Nachricht absichtlich in die Gruppe abgesetzt. In der Gruppe sei vorher auch über den Parteikollegen diskutiert worden. Deswegen sei es auch schlüssig, dass Dotzel genau drauf reagiert habe. Die "Theorie", es sei ein Versehen gewesen, sei von der Verteidigung sehr spät angeführt worden. Das Versehen sehe er als Schutzmaßnahme.

Laut Verteidigung keine Diffamierung

Dotzels Verteidiger widersprach: Die Nachricht sei sogar mit "Dein Erwin" unterschrieben. In einer Chatgruppe mache man das nicht. Die Objektivität der Staatsanwaltschaft leide in diesem Fall, wohl auch wegen der Berichterstattung. Das Ganze sei aufgeblasen worden, aus einer Laus sei ein Elefant gemacht worden. Es sei außerdem eine vertrauensvolle Nachricht an den Schwiegersohn gewesen, das sei eine private Nachricht, die geschützt sei. Selbst wenn sie in die Whatsapp-Chatgruppe gelangt sei, sei das immer noch ein geschlossener Raum. Solche Beweismittel seien gar nicht verwertbar. Sein Mandant habe die Aussage ja nicht auf Facebook oder Twitter veröffentlicht. Die Äußerung Dotzels sei durch Meinungsfreiheit gedeckt. Es liege keine Diffamierung vor.

Vorfall aus dem September 2021

Erwin Dotzel hatte im vergangenen September in einem Whatsapp-Gruppenchat des CSU-Ortsverbandes Wörth den neugewählten Digitalbeauftragten der CSU-Kreisgruppe mit dem Begriff "rechte Laus" bedacht. Dieser trat kurz darauf von seinem Amt zurück und stellte einen Strafantrag. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hatte daraufhin beim Amtsgericht Obernburg den Erlass eines Strafbefehls wegen Beleidigung und eine Geldstrafe gegen den Bezirkstagspräsidenten beantragt: 20 Tagessätze je 160 Euro, also insgesamt 3.200 Euro. Weil Dotzel dagegen Einspruch eingelegt hatte, kam es nun zur Hauptverhandlung.

Angelegenheit ist noch nicht abgeschlossen

Das Landgericht Aschaffenburg hatte den Bezirkstagspräsidenten im Juli im zivilrechtlichen Verfahren zu diesem Fall bereits zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 750 Euro verurteilt. Die Entschädigung fiel deutlich geringer aus, als vom Kläger gefordert. Der CSU-Kollege hatte 12.750 Euro Schmerzensgeld verlangt, wegen anhaltender Folgen des Vorfalls. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig. Beide Parteien haben Berufung eingelegt. Jetzt muss das Oberlandesgericht Bamberg sich mit dem Fall beschäftigen.