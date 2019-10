Rechte Gewalt nimmt zu: Antisemitismus ein "resistenter Virus"?

Antisemitismus als "resistenter Virus": Ein Vergleich, den der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, für durchaus richtig hält. Bei einer Veranstaltung mit dem Titel "Antisemitismus - ein resistenter Virus?" der Evangelischen Akademie Tutzing in Schloss Nymphenburg in München sagte er:

"Kein Mensch wird als Antisemit geboren, also muss er diese Einstellung irgendwo her haben. Das beginnt im Elternhaus, das setzt sich fort in der Schule, im persönlichen Umfeld. Wenn man das mit einem Virus vergleicht – Ja." Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden

Gegen Antisemitismus: Jeder Einzelne in der Pflicht

Aber man könne und müsse etwas dagegen tun, mahnt Schuster. Für ihn ist jeder Einzelne in der Pflicht, Zivilcourage zu zeigen und antisemitischen Aussagen im Bekanntenkreis oder am Stammtisch entgegenzutreten.

Ein entschiedenes Handeln fordert Schuster auch von den Strafverfolgungsbehörden. Es müsse ganz klar werden, dass Antisemitismus "kein Kavaliersdelikt" sei, so der Präsident des Zentralrats der Juden, "sondern eine echte Straftat".

Studie: Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch

Nicht zuletzt die jüngste Studie des Jüdischen Weltkongresses zeigt: antisemitische Stereotype, antijüdische Verschwörungstheorien sind verbreitet in den Köpfen der Menschen in Deutschland. Jeder vierte Deutsche denkt laut Studie antisemitisch. Als einen Katalysator dafür benennt nicht nur Josef Schuster das Internet. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle (CSU), prangert die antisemitische Hetze im Netz an.

" Jegliche Spielart von Antisemitismus, die es zeitlich länger gibt, oder die im Bereich der Verschwörungstheorien jüngeren Datums ist, findet im Netz ihren Platz und wird noch beschleunigt." Ludwig Spaenle, Antisemitismusbeauftragter

Spaenle: Toleranzgrenzen in Politik werden verschoben

Hinzu komme, so Spaenle, dass auch im politischen Feld Toleranzgrenzen derzeit verschoben werden: "Wenn politische Figuren Sätze prägen, die die Relativierung der Nazi-Zeit angeht, wenn die Erinnerungskultur in den Schmutz gezogen wird – dann hat das Signalwirkung", sagte der CSU-Politiker mit Blick auf verbale Entgleisungen von AfD-Politikern.

Antisemitismus ist vielschichtig – auch das zeigte die Diskussion. Mal muslimisch geprägt, mal als Israelkritik getarnt. Und: als Anti-Judaismus, überliefert in der christlichen Tradition – auch wenn das teilweise schon lange her sei, so Zentralratspräsident Josef Schuster. Was der Pfarrer von der Kanzel gepredigt habe, sei heute noch oft in den Köpfen von Oma oder Uroma.

EKD-Ratspräsident: Null Toleranz bei Antisemitismus

Dieser These bestätigte auch der Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm. Im Hinblick auf antijüdische Ressentiments innerhalb der christlichen Kirchen ergänzte er:

"Wer versucht, den christlichen Glauben dazu zu missbrauchen, Menschenfeindlichkeit zum Programm zu machen – dem muss man klar widersprechen. Da gibt’s null Toleranz und darum bemühen wir uns als Kirche." Heinrich Bedford-Strohm, EKD-Ratsvorsitzender

Vor wenigen Tagen berief der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland einen eigenen Antisemitismusbeauftragten. Den Berliner Theologen Christian Staffa. Dieser, so Bedford-Strohm, solle nun Antisemitismus innerhalb der evangelischen Kirche angehen aber auch in die Gesellschaft hineinwirken. Das Ziel: Juden sollen sich sicher fühlen können in Deutschland.