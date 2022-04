Rechnungshof kritisiert Zweckentfremdung von Corona-Geld

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hat in seinem neuen Jahresbericht den Umgang mit staatlichen Geldern in einer ganzen Reihe von Bereichen und Ressorts kritisiert.

Kritik wegen Neuverschuldung

Der ORH hinterfragt etwa, wie schon vor einigen Wochen, ob die Neuverschuldung wegen Corona wirklich im geplanten Umfang nötig ist und ob wirklich nur Dinge damit finanziert werden, die mit der Krise direkt in Zusammenhang stehen.

"Der ORH erkennt die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie grundsätzlich an, wobei es einen unmittelbaren Veranlassungszusammenhang zwischen der Nettokreditaufnahme und der Notlage geben muss", heißt es in dem Bericht. Eine Ausnahme von der Schuldenbremse sei für Corona-Maßnahmen "grundsätzlich zulässig". "Unbeschadet dessen sind alle Möglichkeiten zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme in Betracht zu ziehen, da die Grundsätze von Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten sind."

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie hatte der Landtag 2020 einen Kreditrahmen von bis zu 20 Milliarden Euro gebilligt. Im ersten Jahr wurde aber nur ein Teil davon gebraucht - der Rest wurde ins Jahr 2021 und dann ins Jahr 2022 "mitgenommen". Der neue Etat soll nach dreitägigen Beratungen am Donnerstag im Landtag beschlossen werden.

Corona-Geld zweckentfremdet

Auch staatliche Leistungen in der Corona-Pandemie nahm der Rechnungshof aufs Korn. So sei ein großer Teil der kostenfreien Essensübernahme fürs Klinikpersonal gar nicht bei den Pflegekräften angekommen:

"30 Prozent kommen eigentlich nicht bei denen an, denen es zugute kommen sollte - weder in Form von Essen oder, falls was übrig geblieben wäre, als Auszahlung. Hier sollte nachgeprüft und gegebenenfalls zurückgefordert werden", sagte ORH-Chef Christoph Hillenbrand.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft kontert, dass eine Ausbezahlung in Geld statt in Naturalien nicht vorgesehen gewesen sei. Da das Krankenhausessen aber meist günstiger war als die staatliche Pauschale, wollten viele Kliniken den Rest später zum Beispiel für Mitarbeiterfeste ausgeben. Doch dafür sei der Bonuszeitraum von zwei Monaten zu kurz gewesen, sagte Roland Engehausen, Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft: "Deswegen haben die Kliniken jeweils dann in ihren Möglichkeiten darauf geachtet, dass die Sachen dann auch für eine Gemeinschaftsaktion im Nachgang bereitstanden."

Die Staatsregierung und Bayernheim

Laut ORH hat Bayern mit seinem Geld manchmal zu große Ziele. So habe Bayernheim in den drei Jahren seit ihrer Gründung 2018 keine einzige Wohnung neu geschaffen. "Was finanzgünstige Wohnungen auf Staatsgrund betrifft, da ist das Ziel bei weitem nicht erreicht", sagte ORH-Chef Christoph Hillenbrand.

Bis 2025 soll die staatliche Bayernheim eigentlich 10.000 neue, bezahlbare Wohnungen schaffen. Bauminister Christian Bernreiter räumt auf den ORH-Bericht hin ein, dass es Startschwierigkeiten gegeben habe: "Es ist so, dass der Aufbau der Bayernheim einige Zeit in Anspruch genommen hat. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten ist das Unternehmen nun aber auf einem guten Weg", so Bernreiter. Rund 3.460 Wohnungen seien im Bau, in Planung oder in Vorbereitung. Bernreiter hofft, dass der Krieg in der Ukraine nun keinen Strich durch die Rechnung macht. Hinzu komme, dass für den Geschosswohnungsbau weniger staatliche Grundstücke zur Verfügung stünden, als bei der Gründung der Bayernheim angenommen.

Bayernheim: FDP spricht von einem Fiasko

Sebastian Körber von der Landtags-FDP nennt die als Ausgleich für die verkauften GBW-Wohnungen des Freistaats gegründete Bayernheim ein Fiasko für die Steuerzahler. Die neue GmbH solle liquidiert werden und die Gelder besser den bereits erfolgreichen Wohnungsbaugesellschaften zugutekommen – in genossenschaftlicher, kommunaler und kirchlicher Trägerschaft.

Master-Studiengänge nicht genug ausgelastet

Weiterer Kritikpunkt ist die Auslastung von Master-Studiengängen an den 17 Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Hier sieht der ORH "Optimierungsbedarf". Mehr als die Hälfte von 256 binnen elf Jahren erfassten Studiengängen habe mit weniger als 15 Studienanfängern begonnen, rund ein Drittel mit weniger als zehn. "Und Absolventen gab es in 98 Studiengängen dann im Schnitt sogar nur sechs." Der ORH empfiehlt deshalb dem Wissenschaftsministerium, die Auslastung der Studiengänge zu evaluieren und zusammen mit den Hochschulen "im Sinne eines wirtschaftlicheren Ressourceneinsatzes zu optimieren"