Rechnungshof kritisiert Schuldenpolitik der Staatsregierung

Der Rechnungshof empfiehlt der Staatsregierung, noch einmal darüber nachzudenken, ob die geplanten 20 Milliarden Euro neue Schulden wegen der Corona-Krise wirklich notwendig sind. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) an Staatsregierung und Landtag verschickt hat. Sie liegt der dpa vor.

20 Milliarden Euro Schulden sind wegen Corona bewilligt

Diesen 20-Milliarden-Kreditrahmen hatte der Landtag ursprünglich 2020 bewilligt; er wurde in den bisherigen Corona-Jahren noch nicht ausgeschöpft. Das will die Staatsregierung aber nachholen und heuer noch einmal 5,8 Milliarden davon ausgeben. Sie plant, Teile der sogenannten Hightech Agenda Plus und des Corona-Investitionsprogramms aus diesen neuen Schulden zu finanzieren.

ORH verlangt bessere Begründung für neue Schulden

Die Rechnungsprüfer zweifeln daran, ob dies zulässig ist und mahnen zumindest eine gute Begründung dafür an. Daraus sollte nach Ansicht des ORH hervorgehen, "welche Wirkungen von den konkreten Maßnahmen final für die Überwindung der Notlage erwartet werden können". Teile der Opposition hatten bereits mehrfach kritisiert, dass die Staatsregierung Geld aus dem Corona-Sonderfonds zweckentfremde.

Rechnungsprüfer erinnern an Grundsatz der Sparsamkeit

Der Oberste Rechnungshof erinnert daran, dass der Freistaat vergangenes Jahr über fünf Milliarden Euro mehr Steuern eingenommen hat als ursprünglich geplant. Eine Ausnahme von der Schuldenbremse sei für Corona-Maßnahmen zwar grundsätzlich zulässig. Trotzdem seien alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, wie der Freistaat mit weniger Neuverschuldung auskommen kann. Schließlich gälten doch die Grundsätze von "Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit".