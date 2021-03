Rechnungshof kritisiert Schlamperei bei Waffenkontrolle

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) wirft den bayerischen Behörden mangelnde Kontrolle der Waffenbesitzer im Freistaat vor. Vor allem die Arbeit der Kreisverwaltungsbehörden wird in dem neuen Jahresbericht kritisiert.

In Bayern waren demnach Ende 2019 über 250.000 legale Waffen registriert. Die Kritik wird nun ein Thema für den Landtag in München, an den der ORH den Jahresbericht überreicht - erstmals nur in elektronischer Form.

Lagerung der Waffen wird zu wenig kontrolliert

Das Waffenrecht werde "nicht immer ausreichend vollzogen", heißt es in dem Bericht. So wird laut ORH vielfach nicht kontrolliert, ob die Waffenbesitzer Pistolen und Gewehre ordnungsgemäß unter Verschluss halten. Der ORH untersuchte 26 der 96 bayerischen Kreisverwaltungsbehörden, die eigentlich knapp 15.400 Aufbewahrungskontrollen hätten durchführen sollen. Tatsächlich waren es nur knapp 10.800, 30 Prozent zu wenig.

Außerdem kritisiert der ORH, dass das Personal im Umgang mit Waffen und Munition teilweise nicht sachkundig sei.

"Die Aufbewahrung von Waffen und Munition wird nur unzureichend dokumentiert." ORH-Bericht

Prüfung, ob Waffenbehörden Personal fehlt

Laut ORH wurde in 18 der 26 Kreisverwaltungsbehörden nicht erfasst, wieviel Munition entgegengenommen oder abgegeben wurde. Der ORH legt dem Innenministerium Verbesserungen nahe - unter anderem die Überprüfung, ob den Waffenbehörden Personal fehlt. Das Ministerium hat die Kritik in seiner Stellungnahme in Teilen zurückgewiesen, in Teilen Verbesserungen zugesagt.

Im Jahresbericht des Obersten Rechnungshofs geht es traditionell um Geldverschwendung in Ministerien und Behörden, doch prangern die ORH-Prüfer auch Missstände an, bei denen es nicht primär um das Geld der Steuerzahler geht.

Mangelnde Kontrolle bei der Tierhaltung im ORH-Bericht

Im Zusammenhang mit den immer wieder aufkommenden Lebensmittelskandalen werfen die ORH-Prüfer dem Umwelt- und Verbraucherministerium Mängel bei der Kontrolle der Tierhaltung in Bayern vor. Der ORH kritisiert angesichts des Vordringens der Afrikanischen Schweinepest insbesondere Mängel bei der Kontrolle der Schweinehaltung. Demnach hätten 2019 in Bayern 656 Schweinebetriebe kontrolliert werden müssen, tatsächlich waren es laut Bericht nur 527 - 20 Prozent wurden nicht überprüft.

Überlastete Veterinäre im Freistaat

Die Tierärzte in den kommunalen Veterinärbehörden sind offenbar ungeachtet personeller Verstärkung in den vergangenen Jahren immer noch häufig überlastet. In sechs der sieben bayerischen Regierungsbezirke haben demnach von 2016 bis 2019 27 Kreisverwaltungsbehörden 47 Mal Überlastung angegeben.

Staatsregierung bekommt "ordentliche Haushaltsführung" bescheinigt

Was die Staatsfinanzen betrifft, bescheinigt der ORH der Staatsregierung wie in den Vorjahren eine geordnete Haushaltsführung. Der Bayerische Finanzminister Albert Füracker stellte deswegen das Positive des Berichts in den Vordergrund: "Bayerns Finanzpolitik ist solide und nachhaltig", erklärte der CSU-Politiker auf Anfrage.

ORH-Präsident mahnt Begrenzung der Neuverschuldung an

ORH-Präsident Christoph Hillenbrand forderte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kabinett jedoch auf, die Neuverschuldung im Rahmen der Corona-Krise auf das Notwendige zu begrenzen. Hillenbrand verwies darauf, dass der Landtag bis zu 40 Milliarden Euro neue Schulden erlaubt hat, um die Krise zu bewältigen. Diese Schulden würden kommende Haushalte noch auf Generationen belasten, mahnte der ORH-Präsident. Finanzminister Füracker betonte, alle Maßnahmen und Vorhaben des Freistaats stünden in vollem Einklang mit der Schuldenbremse.