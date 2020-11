"Rechnung offen": Medi Bayreuth empfängt MBC Weißenfels

Mit 123:114 besiegte der MBC aus Weißenfels die Bayreuther im Pokal, die dadurch das Finalturnier in München verpassten. Elf Tage später bietet sich den Medi-Spielern am Sonntag (22.11.20, 15.00 Uhr) die Chance zur Revanche. Dann nämlich gastieren die Weißenfelser in der Oberfrankenhalle.

Drittes Duell zwischen Bayreuth und Weißenfels

Gegen das Team aus Sachsen-Anhalt sei für die Bayreuther am dritten Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) deshalb noch "eine große Rechnung offen" versichert Medi-Trainer Raoul Korner auf der Vereinswebsite. "Wir wissen um die Qualität des MBC", so Korner, der in der laufenden Saison bereits zum dritten Mal auf Weißenfels trifft: Neben dem verlorenen Pokalspiel gewann Medi in der Vorbereitung bei den Wölfen in Sachsen-Anhalt mit 107:102 nach Verlängerung.

Basketball-Bundesliga: Medi steht vor Syntainics MBC

Für Medi Bayreuth ist das Spiel gegen den MBC bereits das zweite Spiel innerhalb von vier Tagen. Am Donnerstag (19.11.20) feierten die Wagnerstädter beim 83:77-Heimerfolg ihren ersten BBL-Sieg in dieser Spielzeit.

Die Weißenfelser verloren ihre bislang einzige Ligapartie in dieser Saison mit 66:84 gegen Crailsheim und stehen in der Tabelle auf Rang 14 – und damit vier Plätze hinter Bayreuth.