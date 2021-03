Hofer Hausärzte könnten drei Mal so viel impfen wie Impfzentrum

Die Hausarzt-Praxis im Frankenwald-Städtchen Lichtenberg ist Teil eines Pilotprojekts in der Region Hof. Hier sollen alte und chronisch kranke Patienten die Corona-Schutzimpfung erhalten können. Binnen zweier Tage hat Franziska Häußinger mit ihrem Kollegen 202 Patienten geimpft – zusätzlich zum normalen Praxisbetrieb.

Hofer Hausärztin kritisiert Bürokratie

Das Procedere erfordert für die Praxis auch zusätzlichen Aufwand. Denn das übliche Computer-Programm kann bei Corona momentan nicht genutzt werden. Außerdem sei der Aufklärungsbogen so formuliert, dass ihn die Patienten oft falsch verstehen, kritisiert die Ärztin. Diesen immensen bürokratischen Aufwand habe man in Lichtenberg hingenommen, so Häußinger. Sollte mehr Impfstoff kommen und das Land durchgeimpft werden, müsse man jedoch dafür sorgen, dass die Bürokratie abgebaut werde.

Pilotprojekt soll ausgebaut werden

Inzwischen ist ein weiteres Problem aufgetreten. Denn mit der kurzfristigen Aussetzung des Astrazeneca-Impfstoffes ist auch die die Planung schwieriger geworden. Eigentlich sollte das Hofer Pilotprojekt mit bislang zwölf Praxen noch ausgebaut werden. Erste Priorität hat aber nach wie vor das Impfzentrum, das seit Kurzem mit täglich 700 Impfungen im Vollbetrieb ist. Thomas Hertel, Leiter des Hofer Impfzentrums, mahnt, dass es jetzt zu keiner Konkurrenzsituation kommen dürfe. "Wir sollten uns hier ergänzen, um so schnell wie möglich einen hohen Durchimpfungsgrad der Bevölkerung zu erreichen."

Hofer Hausärzte könnten täglich 2.200 Mal gegen Corona impfen

Ein zweites Impfzentrum für die Region Hof ist bereits in Planung, auch das Pilotprojekt mit zwölf Praxen solle ausgebaut werden. Die 111 Hausärzte in Stadt und Landkreis Hof würden schließlich mindestens 20 Impfungen pro Tag durchführen, kalkuliert Hausärztin Häußinger. Das wären 2.200 Impfungen am Tag – und damit rund dreimal so viel wie das Hofer Impfzentrum momentan täglich schafft.

Mit einer Impfquote von knapp 11 Prozent liegt die Region Hof über dem Durchschnitt. Bayernweit liegt die Quote bei 8,7, in ganz Deutschland bei 8,1 (Stand: Dienstag, 16.03.21). Und die Zeit drängt: Denn Hof hat wie die gesamte bayerische Grenzregion zu Tschechien bundesweit eine der höchsten Fallzahlen. Und deshalb sei der Einsatz der Hausärzte umso wichtiger, glaubt Häußinger.