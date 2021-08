Rechenzentrum könnte Millionen in Gunzenhausens Kasse spülen

Die weißhaarige Bäuerin stemmt ihre Arme in die Hüften. "Ich verkaufe nicht", sagt Luise Fickel resolut. Sie besitzt rund einen Hektar Land auf der Fläche, die als Standort für mehrere Hallen voller Computer infrage käme. Eine Ackerfläche von 50 Hektar möchte das Internet-Unternehmen Hetzner gerne erwerben. "Was man geerbt hat, gibt man nicht her", sagt die Landwirtin. Boden könne man nur ein einziges Mal verkaufen.

In Nürnberg stehen schon Rechenzentren von Hetzner Online

Rund 60 Kilometer entfernt vom Acker bei Gunzenhausen laufen bereits Zigtausend Rechner rund um die Uhr. Sie befinden sich in Hallen von 150 Metern Länge in einem Nürnberger Industriegebiet. Regalmeter für Regalmeter sind Server in langen Reihen aneinandergereiht. Drei Gebäuderiegel stehen schon, zwei weitere sind in Planung. Die Firma Hetzner wächst und wächst. Genau wie das Internet. Millionen Webseiten weltweit funktionieren, weil Hetzners Rechner zuverlässig laufen.

Möglicher Standort in Hetzners Heimatstadt hat einen Haken

Bisher arbeiten am Hauptstandort in Gunzenhausen rund 120 Mitarbeitende in Verwaltung und Entwicklung. Die ganz großen Rechenkapazitäten stehen im Vogtland und Finnland. Das nächste Rechenzentrum würde Hetzner Online am liebsten in seiner Heimatstadt bauen. "Wir leben alle hier und könnten alle profitieren", sagt Unternehmenschef Martin Hetzner. Als einzig möglicher Standort im Stadtgebiet kommt eine Ackerfläche gleich neben dem Umspannwerk in Frage. Doch die Sache hat einen Haken. Das Gelände gehört insgesamt 23 Eigentümern. Manche besitzen mehrere Hektar, manche nur ein paar Tausend Quadratmeter. Einige hätten einen Verkauf signalisiert, heißt es aus dem Rathaus. Andere wollen ihren Grund und Boden lieber behalten.

Anwohner in Aha und Unterwurmbach sind besorgt

Mehrere Hallen von 180 Metern Länge würden nach und nach auf dem Gelände zwischen den Ortsteilen Aha und Unterwurmbach entstehen. Anwohner Jochen Watzka aus Aha macht sich Sorgen um Elektrosmog und den Verlust der gewohnten Joggingrunde über die Äcker. Am Rande eines großen Maisfelds haben sich einige weitere Gegner der Pläne eingefunden. Einer schreibt täglich lange Leserbriefe an die örtliche Tageszeitung. Wertvolles Ackerland ginge verloren, sagt Hans Fickel, und es werde ohnehin schon zu viel Fläche versiegelt. Andere stehen dem Megathema Digitalisierung kritisch gegenüber. Viele der Apps auf dem Smartphone seien überhaupt nicht notwendig, meint Alfred Kettler. Doch die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten.

Gewerbesteuern in Millionenhöhe: Rechner sind Gelddruckmaschinen

Inzwischen können Kunden in Sekundenschnelle Speicherplatz in einer Cloud buchen, voll automatisch wird dieser auf einem der Zigtausend Rechner zugewiesen. Abgerechnet wird nach Stunden. Die Rechenleistung bringt Geld, die Personalkosten sind gering. Je mehr Server, desto mehr Einnahmen. Einmal aufgestellt, laufen viele Rechner sogar mehrere Jahre – ohne dass ein Mensch sie einmal anfassen muss. Rechenzentren sind digitale Gelddruckmaschinen. Unter anderem profitiert die Stadt Gunzenhausen: Das Unternehmen Hetzner Online zahlt in seiner Heimatstadt jedes Jahr mehrere Millionen Euro an Gewerbesteuern. Und es könnten noch mehr werden.

Internetwirtschaft wächst um zehn Prozent pro Jahr

Die Internetwirtschaft wächst seit Jahren kontinuierlich. Die Corona-Krise hat mit der Einführung beziehungsweise Erweiterung von Homeoffice und Videokonferenzen dieser Entwicklung einen Schub versetzt. Die Branche rechnet mit Zuwachsraten von zehn Prozent pro Jahr bis zum Jahr 2025, geht aus einer Studie des Verbands der Internetwirtschaft hervor. Hetzner gehört zu den großen europäischen Webhosting-Unternehmen. Und rechnet damit, dass zwei seiner Standorte in den kommenden zwei bis drei Jahren ausgelastet sein werden. Deshalb sucht Hetzner jetzt nach einem neuen Standort, am liebsten im Umkreis von 50 Kilometern zum Stammsitz.

Entscheidung nach den Sommerferien

Derzeit laufen Gespräche mit einzelnen Eigentümern, Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz hat das Thema ganz oben auf der Prioritätenliste. "Als Bürgermeister ist das doch meine vordringlichste Aufgabe, unseren heimischen Unternehmen eine Erweiterung zu ermöglichen". Inzwischen haben sich die meisten Stadtratsfraktionen für eine Internetfabrik ausgesprochen. Doch sie entscheiden nicht. Der Ball liegt bei den Grundstücks-Eigentümern. Sollte das neue Rechenzentrum in Gunzenhausen nicht realisierbar sein, wird Martin Hetzner mit Bedauern ein anderes Angebot annehmen. "Wir würden die Gewerbesteuer lieber hier zahlen", sagt er. Bis zum Ende der Sommerferien will er noch alles versuchen, um Zweifler zu überzeugen.