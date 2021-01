Realschullehrerverband begrüßt Entscheidung der Kultusminister

Die Kultusministerkonferenz hat sich verständigt, die Schließung der Schulen von dem jeweiligen Corona-Infektionsgeschehen in den einzelnen Bundesländern abhängig zu machen. Jürgen Böhm, Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer und langjähriger Leiter der Realschule Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn, begrüßt die Entscheidung.

Keine Schulschließung, sondern Unterricht im Distanzformat

Für Böhm ist es wichtig, dass erkannt wird, dass die Schulen nicht geschlossen sind, sondern dass der Unterricht und die Wissensvermittlung im Distanzformat weiterlaufen. "Ich denke es ist die richtige Entscheidung, dass man ab Montag noch nicht in den vollen Präsenzunterricht geht. Worüber man nochmal nachdenken muss ist, ab wann man Kinder dann in Wechselmodelle schicken kann", so Böhm.

"Wir können kein Wunschkonzert spielen"

Laut ihm soll bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 die Grenze zum Wechselunterricht und bei einer 7-Tage-Inzidenz von 100 die Grenze zum Fernunterricht gezogen werden. Der Wunsch nach Präsenzunterricht ist laut Böhm verständlich, doch "wir können kein Wunschkonzert spielen, sondern wir müssen praktikable klare Regeln finden und ich denke, dass die Kultusministerkonferenz jetzt auf dem Weg ist", so der Vorsitzende des Verbands Deutscher Realschullehrer.

Stufenplan soll sich am Infektionsgeschehen orientieren

Die Kultusministerkonferenz hatte beschlossen, nur dort, wo es die Situation erlaube, die Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach einem Stufenplan zu ermöglichen. Und der soll sich am jeweiligen Infektionsgeschehen orientieren.