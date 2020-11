Realschule Viechtach wegen Corona eine Woche geschlossen

Eine Woche Distanzunterricht für alle - die komplette Realschule Viechtach macht für eine Woche dicht. Zu der weitreichenden Maßnahme haben sich Schule und Gesundheitsamt am Mittwochabend nach mehreren Covid-19-Fällen an der Schule entschlossen.

Acht Klassen waren zuletzt in Quarantäne

Fünf Schüler und drei Lehrkräfte seien mit dem Coronavirus infiziert, sagte der Pressesprecher des Landkreises Regen Heiko Langer dem BR. Das seien zunächst keine so hohen Zahlen, aber die Fälle seien über acht Klassen verteilt, was zur Folge hatte, dass in den letzten zwei Tagen nach und nach insgesamt acht Klassen in Quarantäne mussten. Deshalb sei es nun besser, gleich für eine ganze Woche die Schule zu schließen und homeschooling zu machen. Man wolle die Infektionsketten möglichst gut durchbrechen, um dann möglichst bald wieder den normalen Schulbetrieb wieder aufgreifen zu können.

Mitte nächster Woche wird über Öffnung entschieden

Die Realschule Viechtach soll vorerst eine Woche zu bleiben. Mitte nächster Woche wird dann entschieden, wann man wieder öffnen kann. Im Landkreis Regen liegt die 7-Tage-Inzidenz momentan bei knapp 159 Fällen pro 100.000 Einwohner.