Realschule Schöllnach: Ab Dienstag wieder Präsenzunterricht

Die Realschule Schöllnach (Lkr. Deggendorf) startet ab Dienstag wieder mit dem Präsenzunterricht. Das meldet die Pressestelle des Landratsamtes Deggendorf. Wie am Sonntag mitgeteilt worden war, ist eine Schülerin der Realschule positiv auf Corona getestet worden.

Schulausfall am Montag

Als Vorsichtsmaßnahme fand am Montag keine Schule statt. Nachdem am Sonntag und Montag die Kontakte und Kontaktdaten ermittelt worden waren, wurde gemeinsam mit der Schulleitung die Entscheidung getroffen, die Realschule Schöllnach ab Dienstag (15.9.) wieder zu öffnen, so das Landratsamt.

Kontaktpersonen sind in Quarantäne

Die betroffene Klasse, weitere Kontaktpersonen an der Schule sowie die Schülerinnen und Schüler, die mit der infizierten Schülerin zusammen Bus gefahren sind, wurden unter Quarantäne gestellt und dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.

Derzeit laufen die Testungen

Die Testung der rund 130 Personen wird derzeit organisiert. Bislang waren alle mit der Testung einverstanden. Nach Vorliegen der Ergebnisse wird über die mögliche Entlassung aus der Quarantäne entschieden.