Realschule Gmund: Gesundheitsamt ordnet Homeschooling an

Die Realschule Gmund im oberbayerischen Landkreis Miesbach ist für zwei Tage zum Homeschooling zurückgekehrt. Gestern und heute waren die 670 Schülerinnen und Schüler erneut im Distanzunterricht. Die Schule sei vorbereitet gewesen, sagte Schulleiter Tobias Schreiner dem BR. Der Wechsel habe gut geklappt und bei den Eltern würden die verständnisvollen Stimmen überwiegen.

Gesundheitsamt reagiert auf Coronainfektionen

Das Gesundheitsamt hatte Homeschooling angeordnet, nachdem sich die positiven Coronatests zuletzt deutlich gehäuft hatten. Zuletzt waren vier Klassen in Quarantäne, es gab positive Fälle in 23 von 27 Klassen, so Schulleiter Tobias Schreiner. Für eine 8. Klasse habe es innerhalb von drei Wochen die 2. Quarantäneverordnung gegeben. Mit den zwei Tagen Homeschooling und den anstehenden Ferien hätten jetzt alle elf Tage lang Zeit, ihre Kontakte zu minimieren.

Keine Spur von Normalität im Schulalltag

Einen länger anhaltenden Distanzunterricht hält der Schulleiter für keine gute Lösung. Er beneide die Behörden nicht, die einerseits Schule weiter ermöglichen wollen, aber zeitgleich sinnvolle Maßnahmen treffen müssten, um die Virusausbreitung einzudämmen. Von Normalität im Schulalltag hätte zuletzt nicht mehr die Rede sein können, da jeder positive Test eine Stunde Nacharbeit nach sich ziehe, z.B. in Sachen Kontaktnachverfolgung. Insgesamt blicke der Leiter der Realschule in Gmund mit einer gewissen Sorge Richtung Winter, wie er betonte.