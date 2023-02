Realschule Dettelbach: Preis für besten digitalen Unterricht

Die Staatliche Realschule Dettelbach hat den bundesweiten Wettbewerb für den besten digitalen Unterricht 2022 gewonnen. Unter mehr als 80 Schulen, die sich beworben haben, zeichnete Phywe, Hersteller von naturwissenschaftlichen Lehrmitteln, die Realschule in der Kategorie "Bester digitaler Unterricht" aus.

In der Aula fällt zuerst ein großer Bildschirm ins Auge. Dort, wo in anderen Schulen Plakate hängen, werden hier die Neuigkeiten digital verkündet. Etwa, dass die Realschule in der Kategorie "Bester digitaler Unterricht" ausgezeichnet worden ist. Damit hat sich die Realschule im Landkreis Kitzingen gegen mehr als 80 andere Bewerber durchgesetzt. Außerdem haben eine Schule aus Dresden und eine aus Düsseldorf den ersten Platz in der Kategorie "Newcomer Digital" sowie "Digital Heroes" belegt.

Motivation für Schülerinnen und Schüler

Roman Kruse, IT-Lehrer und MINT-Koordinator an Realschule Dettelbach, freut sich über den bundesweit ausgeschriebenen Preis als Anerkennung des digitalen Fortschrittes, den die Schule in den vergangenen Jahren vollzogen hat: "Dieser Preis ist eine tolle Auszeichnung für die Arbeit, die wir mit den Schülern gemeinsam geleistet haben. Es motiviert die Schüler enorm, dass diese Rückmeldung nicht nur von uns Lehrern kommt, sondern jetzt auch durch eine unabhängige Jury." In der kommenden Woche findet die Siegerehrung statt, die Realschule erhält dann neben einer Urkunde und 1000 Euro Lizenzen für naturwissenschaftliche Lernplattformen.

Anschaffung von technischem Material durch Fördergelder

Nach Dettelbach geht der Preis in diesem Jahr aufgrund des großen digitalen Unterrichtangebots: Drei siebte und achte Klassen sind bereits voll mit Tablets ausgestattet, dies folgt im kommenden Schuljahr für die fünften und sechsten Schulklassen. Möglich ist dies auch durch Fördergelder des Bayerischen Kultusministeriums. Die Realschule nimmt am bayernweiten Pilotversuch "Digitale Schule der Zukunft" teil. Der Freistaat fördert hier die Anschaffung von technischen Geräten. Möglich ist das unter anderem durch den DigitalPakt Schule. Der Bund stellt den Ländern Fördermittel für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Bis nächstes Jahr wird Bayern dafür 778 Millionen Euro erhalten haben.

Preis auch für Stratosphärenflug

Ein weiterer Grund für den Schulpreis ist eine Projektgruppe, die seit zwei Jahren einen Wetterballon in die Stratosphäre schießt. In Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt werden in diesem Jahr nicht nur erneut Hautzellen an den Rand des Weltalls geschossen, sondern erstmals auch Lebewesen, kleine Bärtierchen. Die Stratosphärenflüge, die mit großem technischen Einsatz und Videoplattformen vorbereitet werden, seien das Aushängeschild der Realschule, sagt Schulleiter Stefan Wolbert: "Wir wollen unsere Lehr- und Lehrräume öffnen, auch digital. Und wir haben es sogar geschafft, den Unterricht an den Unterricht des Weltalls zu verlegen."