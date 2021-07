Realschule Dettelbach lässt Wetterballon in Stratosphäre steigen

"Fünf, vier, drei, zwei, eins", zählen die Schüler der Realschule auf dem Sportplatz hinter dem Schulgebäude die letzten Sekunden vor dem Start herunter. Dann gibt Lehrer Roman Kruse den großen, mit Helium befüllten Ballon frei. Gleichzeitig lassen die Schüler unzählig viele bunte Helium-Luftballons fliegen. Mit einer Geschwindigkeit von rund 20 km/h steigt der Wetterballon auf, bis er eine Höhe von 35 Kilometern erreicht hat – die Stratosphäre.

Nur an einer Schnur hängt eine rund drei Kilogramm schwere Sonde aus Styropor an dem Wetterballon. Diese Sonde ist gut ausgestattet: mit verschiedenen Messgeräten, mehreren Kameras und GPS-Trackern. Die Kameras fokussieren dabei vier kleine Reagenzgläser mit besonderem Reiseproviant aus Franken: In zweien befindet sich gemörserter Blattspinat, in den anderen beiden Frankenwein.

Welche Auswirkungen hat UV-Strahlung auf den Frankenwein?

Die Fünftklässler wollen herausfinden, ob sich das UV-Licht in der Stratosphäre auf den Blattspinat auswirkt: "Oben sehen wir dann, ob sich die Farbe vom Blattspinat ändert, ob es dann oben vielleicht gelb oder orange ist", sagt Loreen aus der 5. Klasse.

Auch beim Frankenwein soll getestet werden, ob er sich durch die UV-Strahlung verändert. "Der Frankenwein wird dann ein besonders himmlisches Tröpfchen", sagt Schulleiter Stefan Wolbert. Ist der Wein nach dem Flug noch genießbar, gibt ein Winzer kleine Mengen vom "himmlischen Tröpfchen" mit in mehrere seiner Boxbeutel. Neben Blattspinat und Frankenwein durften auch Muskazinen in der Sonde nicht fehlen – ein typisches Gewürzgebäck aus Dettelbach.