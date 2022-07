Realschule Dettelbach fliegt wieder an den Rand des Weltalls

Kooperation mit Hochschule: KfZ-Flüssigkeiten im Test

Beim diesmaligen Stratosphärenflug 2.0 sei neu, dass die Realschule mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt kooperiere. Die Realschüler bauen die Sonde, bestücken den Ballon, berechnen die Flugroute und die Heliumfüllmenge und bringen Experimente an. Im Fokus seien diesmal Flüssigkeiten aus dem KfZ-Bereich auf Glycerin Basis – also Kühlflüssigkeiten und Frostschutzmittel im Spritzwasser. Die Produkte werden hier von den Schülern getestet.

Fraunhofer Institut führt Experiment mit menschliche Zellen durch

Huckepack nimmt der Ballon der Realschüler aber auch die Experimente von Studenten mit in die Stratosphäre. Spektakulär sei dabei ein Versuch vom Frauenhofer Institut, bei dem Zellen einer menschlichen Echthaut in der Stratosphäre geschädigt werden. Die Auswertung dieser Zellschädigungen fließe in die Entwicklung von kosmetischen Produkten oder Sonnenschutzcremes ein, so die Realschule Dettelbach. Die Ingenieursleistung der Studenten liege aber auch darin, einen "Heater" zu entwickeln, der den Versuch konstant auf Temperatur hält. Erst dadurch könne das Experiment bei extremen Außentemperaturen am Rande des Weltalls stattfinden, heißt es in der Mitteilung.

Realschule will jährlich einen Wetterballon steigen lassen

Die aktive Beteiligung an der Klima- und Umweltforschung sehe die Realschule als äußerst wichtigen Bestandteil bei der Erziehung junger Menschen. Daher wolle die Schule in jedem Schuljahr eine Messsonde bauen, mit unterschiedlichen Experimenten bestücken und mit einem Wetterballon an den Rand des Weltalls schicken.

Wetterballon 2021 hatte Wein und Spinat im Gepäck

Erstmalig hatte die Realschule Dettelbach vor einem Jahr einen Wetterballon in die Stratosphäre steigen lassen. Auf einer Höhe von 35 Kilometern ist der Heliumballon dann geplatzt und die Sonde mit einem kleinen Fallschirm zu Boden gesegelt. Der Ballon war auch damals mit verschiedenen Messgeräten, Kameras und GPS-Trackern ausgestattet. Die Kameras fokussierten im Juli 2021 vier kleine Reagenzgläser, die mit Frankenwein und Blattspinat gefüllt waren. Die Schüler wollten untersuchen, ob und wie das UV-Licht in der Stratosphäre sich auf die Lebensmittel auswirkt.