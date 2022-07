Realschul-Robotikmeisterschaft in Neumarkt

In Neumarkt in der Oberpfalz kämpfen heute Teams aus allen bayerischen Regierungsbezirken um den Sieg bei der dritten Bayerischen Robotik-Meisterschaft der Realschulen.

Sieger aus regionalen Wettbewerben

Dabei messen sich Teams, die aus zwei bis drei Schülerinnen und Schülern bestehen, in zwei Runden in ihren Fähigkeiten im Bau und in der Programmierung von Computern. Siegerteams aus jedem Regierungsbezirk, der sich in regionalen Wettbewerben durchgesetzt haben, sind am Vormittag in Neumarkt am Start.

Aus Niederbayern und der Oberpfalz dabei sind zwei Teams der Johann-Simon-Mayr-Schule Riedenburg und jeweils ein Team aus der Naabtal-Realschule Nabburg und der Edith-Stein-Realschule Parsberg.

Herausforderungen für die Roboter

Die Roboter müssen dann spezielle Aufgaben erfüllen, zum Beispiel Pakete möglichst schnell richtig zustellen und Hindernissen ausweichen. Es gibt je eine Wettbewerbskategorie für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Siegerehrung am Nachmittag

Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft der Initiative "MINT21 digital" und wird getragen von der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und dem bbw - Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. in Kooperation mit dem Bayerischen Kultusministerium.

Zu gewinnen gibt es Urkunden und Geldpreise, die für den Bau von Robotern verwendet werden sollen. Ab 14 Uhr findet die Siegerehrung statt.