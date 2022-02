Real-Märkte in Franken: So geht es nach der Übernahme weiter

Die Supermarktkette Real schließt viele ihrer Filialen in ganz Deutschland. Was mit ihnen geschieht, ist verschieden. Bei elf Filialen in Franken ist bereits eine Entscheidung gefallen: Während einige davon ganz geschlossen werden, gehen andere zur Konkurrenz über. Einige bleiben auch bei der Supermarktkette erhalten.

Nach Real-Übernahme: Diese Filialen werden geschlossen

Erst Ende Januar hat der Real-Supermarkt in der Karl-von-Linde-Straße in Bayreuth geschlossen. Das Innenleben der Filiale wurde versteigert: vom Fleischwolf über den Tresor bis zum Pfandautomaten. Das ist keine Seltenheit. Auch andere Filialen in Franken haben geschlossen oder schließen noch.

Ansbach: Markt wurde zum 30.09.2021 geschlossen

Bayreuth, Karl-von-Linde-Straße: Markt wurde zum 31.01.22 geschlossen

Bayreuth, Riedinger Straße: Markt schließt zum 31.03.22

Neustadt an der Aisch: Markt wurde zum 30.09.21 geschlossen

Diese Real-Märkte in Franken werden übernommen

Einige Filialen werden an die Konkurrenz gegeben: Deutschlandweit übernehmen Kaufland, Edeka, Globus, Rewe und V-Markt Real-Filialen. Bei insgesamt sechs Märkte in Franken steht die Übernahme bereits fest.

Aschaffenburg: Markt wurde am 03.09.21 von Edeka übernommen

Dörfles-Eschbach: Markt wurde am 20.09.21 von Kaufland übernommen

Kronach: Markt wurde zum 17.06.21 von Edeka übernommen

Kulmbach: Markt wurde zum 01.02.21 von Kaufland übernommen

Schwabach: Markt wurde zum 12.07.21 von Kaufland übernommen

Würzburg: Markt wurde zum 30.08.21 von Kaufland übernommen

Klarheit in Hallstadt, ein Fragezeichen in Nürnberg

Auch für den Real-Markt in Hallstadt im Landkreis Bamberg ist bereits eine Entscheidung gefallen. Die Filiale soll bei Real bleiben und weitergeführt werden. Keine Entscheidung gibt es derweil zum Beispiel für die Real-Märkte in Nürnberg.

Hintergrund: Deshalb werden die Real-Filialen übernommen

Die Supermarktkette Real war 2020 von der Metro-Gruppe an den Finanzinvestor SCP verkauft worden. Dieser plante von Beginn den Verkauf der meisten Standorte an andere Händler. Die übrig gebliebenen Märkte sollen im Laufe des Jahres an einen anderen Investor weitergereicht werden.