Real in Bayreuth: Ein Supermarkt wird versteigert

Die Gemüseabteilung ist verwaist, die Regale der Hausbäckerei sind leergefegt, die Gänge verlassen. Rund um die Fleischtheke tigern Männer in Arbeitsjacken herum. Nebenan brummen die leeren Kühlregale hartnäckig vor sich hin. Es ist eine ungewohnte Atmosphäre, die der Real-Supermarkt an diesem Tag in Bayreuth versprüht. Wenige Stunden, nachdem die Filiale bis auf ein paar T-Shirts komplett leergekauft und für Kunden geschlossen wurde, können sich Interessierte die Einrichtung anschauen – denn die wird jetzt versteigert.

Mehr als 400 Auktionsgüter aus ehemaliger Real-Filiale

Vor allem Geschäftsleute kommen zu der Besichtigung: Metzger, Landwirte und Metallhändler. Sie alle haben sich vorher im Internet die Auktionsgüter angeschaut und zum Teil auch schon Gebote abgeben. Bei den meisten der insgesamt 421 Gegenstände liegt der Startpreis bei einem Euro. Neben Wühltischen, Gabelstaplern und Tresoren können auch exotische Sachen wie die Leuchtbuchstaben des Real-Firmenlogos ersteigert werden.

"Restlos" versteigert das ganze Innenleben eines Supermarkts

Während sich im Supermarkt die Interessierten umschauen, steht Anton Blättler vor einem Nebeneingang und registriert jeden, der sich in der ehemaligen Filiale umschauen möchte. Blättler arbeitet für das Nürnberger Unternehmen "Restlos", das bundesweit Räumungsaktionen durchführt, indem es solche Auktionen organisiert. Als Kooperationspartner teilt sich "Restlos" – das auch Retouren-Artikel versteigert – die Verkaufserlöse mit dem Unternehmen Real auf. Findet sich kein Käufer für die Einrichtungsgegenstände, werden sie entsorgt.

Blättler und seine Kollegen haben schon viele Supermärkte aufgelöst. Die Kreativität der Zweckentfremdung scheint bei den Käufern grenzenlos. Es gebe oft Verwendungen für Sachen, an die man gar nicht denken würde, sagt Blättler und deutet auf die Unterstellhäuschen für Einkaufswagen. "Die werden gerne als Gewächshaus benutzt oder als Außengehege für einen Stall, in dem die frisch geschlüpften Kälber unterkommen, damit sie nicht im Regen stehen müssen."

Bayreuth: Langjähriges Personal "verliert Familie"

Zurück auf der Verkaufsfläche: Neben den interessierten Auktionskunden unterhalten sich in dem leeren Supermarkt auch noch ehemalige Angestellte miteinander, die den letzten Moment festhalten wollen. "Wir schauen die leeren Regale an und wissen, wie es vorher war. Jetzt ist alles dahin", sagt Sabine Schiller, die an der "heißen" Theke Leberkäs-Semmeln verkauft hat. "Ich bin über 20 Jahre da", erklärt indes Sandra Murger. "Man verliert die Familie. Es ist ein ganz blödes Gefühl."

Immerhin: Viele der ehemaligen Mitarbeitenden des Real-Marktes in Bayreuth haben bereits einen neuen Job gefunden. Sowohl für das Innenleben als auch für das Personal kann die Schließung eines Supermarktes auch ein Neuanfang sein.