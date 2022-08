Reaktionen: "Mit Gorbatschow keinen Ukraine-Krieg"

Der Landtagsvizepräsident und Schwabacher Politiker Karl Freller (CSU) hat in einer Mitteilung sein Bedauern über den Tod des früheren sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow ausgedrückt. "Gorbatschow war ein Präsident, der Frieden schuf, Deutschland die Wiedervereinigung ermöglichte und den Eisernen Vorhang zwischen Ost und West zerschnitt", lobt Freller.

Der fränkische Politiker ist Gorbatschow einmal persönlich begegnet: Nach der Auszeichnung Gorbatschows mit dem Franz-Josef-Strauß-Preis im Dezember 2011 habe es in München ein Mittagessen im kleinen Kreis gegeben. Für Karl Freller war Gorbatschow ein Mann des Friedens: "Mit Gorbatschow hätte es nie einen Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben", so Freller in seinem Nachruf auf den letzten Präsidenten der Sowjetunion.

"Seine Stimme wäre aktuell wichtiger denn je"

Kristine Lütke aus Roth, Sprecherin für Sucht- und Drogenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion würdigt Gorbatschow als beeindruckende Persönlichkeit. "Seinem Glauben an Frieden haben wir die Wiedervereinigung zu verdanken", schreibt Lütke auf Twitter. Ohne Gorbatschow sei das Ende des Kalten Krieges nicht möglich gewesen.