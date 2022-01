Reaktionen auf Marx: "Kernschmelze" in der katholischen Kirche?

Das letzte Woche veröffentlichte Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising hat die gesamte katholische Kirche in Deutschland in Bedrängnis gebracht. Denn die Anwälte der Kanzlei WSW werfen noch lebenden kirchlichen Amtsträgern Fehlverhalten im Umgang mit den Missbrauchsfällen vor und haben der Staatsanwaltschaft 42 Fälle dazu übergeben.

Eine Woche später haben sich nun Kardinal Reinhard Marx, sein Generalvikar Christoph Klingan und die Amtschefin Stephanie Herrmann in einer längeren Stellungnahme zum Gutachten geäußert und anschließend Fragen beantwortet. Ein erneuter Rücktritt Marx´, über den im Vorfeld spekuliert wurde, blieb aus.

Marx: Bemühung um Reformen

Kardinal Marx hat nun klar gemacht, ein Rücktritt dürfe kein Davonlaufen sein. "Ich klebe nicht an diesem Amt", sagte Marx, doch wenn es helfe, wenn er in seinem Amt bleibe, wolle er das tun. Im Mai 2021 hatte Marx Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Dieser lehnte den Rücktritt jedoch ab und bat ihn, weiter zu machen. Mit dem Verweis darauf, dass Reformen Zeit bräuchten, bekräftigte Marx am Ende der Pressekonferenz: "Ich kann nur versprechen, dass ich mich um Erneuerung bemühe." Spätestens in einem Jahr wolle er berichten, welche konkreten Veränderungen in Gang gesetzt wurden und diese dann auch vorstellen.

Wolf lässt alle Ämter ruhen

Einzig der in die Kritik geratene Offizial Prälat Lorenz Wolf lässt alle seine bisherigen Ämter ruhen. Wolf ist als Offizial Leiter des kirchlichen Gerichts in der Erzdiözese München und Freising und Chef des Katholischen Büros in Bayern, das eine wichtige Schnittstelle zwischen Kirche und Politik ist. Die Gutachter werfen Wolf in zwölf Fällen fehlerhaftes Handeln beim Thema sexueller Missbrauch vor. Auch das Amt als Vorsitzender des BR-Rundfunkrates, Kontrollgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Bayern, lässt Wolf ruhen. Er werde sich zu gegebener Zeit dann äußern, sagte Wolf.

Der Kirchenrechtler und Theologe Thomas Schüller geht allerdings davon aus, dass Wolf "lange kämpfen wird, die Ämter zu behalten" - zumindest die kirchlichen Ämter. Eine Rückkehr ins Amt als Vorsitzender des BR-Rundfunkrates kann sich Schüller nicht vorstellen. Sowohl Marx als auch sein Generalvikar und seine Amtschefin hätten den Ernst der Lage noch nicht verstanden. "Das sieht man, dass alle drei recht unvorbereitet wirkten. Es gab selten präzise Antworten auf die Fragen. Und auch bei der eigentlichen Frage, was Marx mit 'Erschütterung' meint, lässt er es nicht an sich ran", analysiert Schüller.

"Kernschmelze" in der Kirchengeschichte

In der Geschichte der katholischen Kirche sei das Gutachten eine "Kernschmelze", so der Kirchenrechtler. Denn mittlerweile träten vor allem viele Engagierte und Gläubige aus der Kirche aus, die jegliches Vertrauen verloren hätten. Der Glaube an sich wird nach Ansicht von Thomas Schüller weiterbestehen. Aber: "Diese soziale Ausgestaltung von Kirche wird sterben, und nicht wieder auferstehen. Sie ist zum Tode verurteilt."

Hinwendung zu den Opfern gefordert

Auch Hiltrud Schönheit, die Vorsitzende des Katholikenrates in der Region München-Freising sagte, sie könne nicht mal mehr bei ihren Kinder und Enkeln garantieren, dass diese nicht aus der Kirche austräten. Dass der emeritierte Papst Benedikt seine eigene Stellungnahme Anfang dieser Woche korrigierte, habe dem Ganzen "noch die Krone aufgesetzt", so Schönheit.

"Wir brauchen endlich eine Hinwendung zu den Opfern", fordert Matthias Katsch, selbst Betroffener von sexuellem Missbrauch und Mitglied des unabhängigen Betroffenenbeirates. Über das Argument von Kardinal Marx und auch Bischof Voderholzer aus Regensburg, die Kirche stelle sich der Aufarbeitungsarbeit immerhin, zeigte sich Katsch entrüstet. "Sie sind in der Situation, weil sie ein riesiges Problem haben", sagte Matthias Katsch. Dass es sexuellen Missbrauch auch in anderen Bereichen gebe, ändere an dieser Tatsache nichts.

Missbrauchsbeauftragter zieht positives Fazit

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig dagegen, hat sich beeindruckt von dem Schuldeingeständnis des Münchner Kardinal Reinhard Marx gezeigt. Eine solche persönliche Verantwortungsübernahme wünsche er sich auch von anderen Bischöfen, sagte Rörig der Katholischen Nachrichten-Agentur in Berlin. Für ihn sei es sehr positiv, dass Marx sich differenziert mit dem Thema umfassenden Versagens auseinander gesetzt habe und auch den Wandel seiner Einstellungen nachvollziehbar dargestellt habe, besonders, was seine Empathie gegenüber den Betroffenen angehe. Er begrüße es auch, dass Marx sich durchaus offen für Reformen bei den bislang gezahlten Anerkennungsleistungen gezeigt habe und dort noch "Entwicklungsbedarf" sehe.