Stromtrassenplanung durch Bayern weckt keine Begeisterung

70 Bürgermeister der betroffenen Gemeinde sind am Abend in Würzburg zusammen gekommen: Manchen von ihnen, durch deren Gemeinden die "Suedlink"-Trasse führen soll, steht pures Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Den Boden in solch einer Länge und Breite aufreißen, Kabel darin zu verlegen, die Wärme ausstrahlen - das ist neu und weckt Befürchtungen. Insbesondere Landwirte möchten solche Kabel nicht unter ihren Äckern haben. "Erfahrungsgemäß bringt jedes Umkrempeln von Boden Ertragseinbußen", erklärt Matthias Liebst, Bürgermeister von Oberstreu und selbst Landwirt.

Ambitioniertes Projekt als Beitrag zur Energiewende 2050

Bis 2050 sollen in Deutschland 80 Prozent des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen - Windkraft unter anderem. Damit der so vor allem in Norddeutschland erzeugte Strom auch die Verbraucher im Süden der Republik erreicht, sind in den nächsten Jahren Investitionen in Milliardenhöhe nötig – in die "Suedlink"-Trasse zum Beispiel. Mit Kosten in Höhe von zehn Milliarden Euro rechnen die beiden Netzbetreiber Tennet und TransnetBW für die 700 Kilometer lange Trasse.

135 Kilometer davon sollen nach dem finalen Planungsstand nun durch Bayern verlaufen. Die Hochspannungstrasse soll Windstrom von der Elbmündung bis nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren und nach dem Willen der Politik 2025 fertig sein. An manchen Gemeinden ging der berühmte Kelch in Sachen Trassenbau auch vorbei. "Es scheint die Variante zu werden, die nicht durch Nordheim durchgeht. Da sind wir schon ein bisschen froh", sagt Conny Schmuck, erster Beamter der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen/Nordheim in der Rhön.

Beliebt scheint die Trasse bei den meisten Bürgermeistern nicht zu sein. Immer mehr von ihnen werfen die Frage auf, ob denn die neuesten Forschungen und Speichermöglichkeiten solch ein Mammut-Projekt nicht überflüssig machen.

135 Kilometer "Suedlink"-Kabel durch Bayern

So sieht die aktuelle Stromtrassenplanung aus: Von Thüringen aus kommend würde das Kabel an der Landesgrenze des Freistaats östlich von Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen in Unterfranken ankommen. Von dort ginge es weiter – östlich vorbei an Bad Kissingen, westlich von Schweinfurt bis zum Netzverknüpfungspunk Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt in Unterfranken.