"Es reicht einfach": Söder fordert rasche Reaktion auf Anschlag

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Anschlag eines Afghanen in München hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Tatort ein Bild gemacht. "Es ist einfach furchtbar", sagte Söder in einem kurzen Pressestatement. Ein Auto sei in eine Menschenmenge gefahren, es gebe viele Verletzte. "Es ist ein Schlag ins Gesicht. Wir fühlen mit den Opfern, wir beten für die Opfer." Der Ministerpräsident dankte der Polizei dafür, dass sie rasch gehandelt und noch Schlimmeres verhindert habe.

Vieles weise auf einen Anschlag hin, der Täter sei ein afghanischer Staatsbürger. "Details werden wir klären." Zugleich betonte der CSU-Politiker: "Ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst." Es sei nicht der erste Fall, "und wer weiß, was noch passiert". Umso wichtiger sei es, Entschlossenheit zu zeigen, dass sich etwas ändern müsse in Deutschland - und zwar rasch. "Es ist ein weiterer Beleg dafür." Erst vor kurzem habe es die Messerattacke in Aschaffenburg gegeben, jetzt die Tat in München. "Es reicht einfach."

"Ein schwarzer Tag für München"

Auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dankte der Polizei. Ihr rasches Eingreifen habe "sicherlich verhindert, dass es zu noch weiteren Gefährdungen oder Verletzungen anderer Menschen gekommen ist". Der afghanische Tatverdächtige sei nach ersten Informationen früher schon "mit Betäubungsmitteln und mit Ladendiebstählen aufgefallen". Laut Justizminister Georg Eisenreich (CSU) hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus die Übermittlungen übernommen.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) betonte: "Heute ist ein schwarzer Tag für München."

Scholz: "Er muss das Land verlassen"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am Rande einer Veranstaltung in Fürth von einem "furchtbaren Anschlag". Dies sei etwas, was weder geduldet noch hingenommen werden könne. Die Justiz müsse mit all ihren Möglichkeiten "hart vorgehen" gegen den Täter.

Zugleich bekräftigte der Kanzler, dass der nächste Abschiebeflug mit Straftätern nach Afghanistan schon organisiert sei. Künftig werde es solche Flüge fortlaufend geben. "So wird das dann auch für diesen Täter sein, wenn alles am Ende entschieden ist von den Gerichten", sagte Scholz. Der Mann könne nicht auf irgendeine Nachsicht hoffen. "Er muss bestraft werden, und er muss das Land verlassen."

Ähnlich äußerte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): "Die Antwort kann nur sein: Der Rechtsstaat muss maximale Härte zeigen." Die Bundesregierung habe die Gesetze zur Ausweisung von Gewalttätern und für mehr Abschiebungen "massiv verschärft", sagte sie in Berlin. Dies müsse nun konsequent durchgesetzt werden.

Grüne: "Tief schockiert und fassungslos"

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz schrieb auf X, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Zugleich kündigte er an: "Wir werden Recht und Ordnung konsequent durchsetzen. Jeder muss sich in unserem Land wieder sicher fühlen." AfD-Chefin Alice Weidel forderte: "Wir brauchen eine Migrationswende - und wir brauchen sie sofort!"

Die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze zeigte sich "tief schockiert und fassungslos". Diese abscheuliche Tat müsse jetzt schnell aufgeklärt werden. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Holger Grießhammer äußerte sein "Entsetzen". Zugleich rief er dazu auf, das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten. Der bayerische Spitzenkandidat der Linken, Ates Gürpinar, schrieb: "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen: den Verletzten, ihren Angehörigen und allen, die den schrecklichen Vorfall miterleben mussten."

Angebote der psychischen Unterstützung

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) wies derweil auf Angebote für Menschen hin, die wegen des mutmaßlichen Anschlags dringend psychische Unterstützung benötigen. "Ansprechpartner ist der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern – und zwar rund um die Uhr mit Krisenhilfe in über 120 Sprachen." Die Telefonnummer laute: 0800 655 3000.