Das große Aber – Reaktionen auf das 9-Euro-Ticket

Schwäbische Verkehrsunternehmen haben mit Freude, aber auch einer Portion Skepsis auf die beschlossene Einführung des 9-Euro-Tickets reagiert.

"Großes Feldexperiment"

Der Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (mona), Martin Haslach sagte dem BR, er finde das Ticket grundsätzlich gut: "Das ist ein großes Feldexperiment für den öffentlichen Nahverkehr." Er gehe aber davon aus, dass im Allgäu eher Fahrten zu touristischen Zielen gemacht würden und es nicht mehr Menschen geben werde, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren würden.

Sorge um kleinere Busunternehmen

Gleichzeitig kritisiert er, dass noch immer nicht klar sei, wie das Ganze finanziert werde. Er habe große Sorge, dass die Busunternehmen auf ihren Kosten zumindest teilweise sitzen blieben. Es sei auch nicht klar, wann das Geld komme. Im Moment sehe es so aus, dass die Unternehmen in Vorleistung gehen müssten. Ob das gerade kleinere Busfirmen stemmen könnten, sei ungewiss. Die Unternehmen seien ja bereits durch die Corona-Einschränkungen stark belastet gewesen.

Busbranche unter Druck

Diese Sorgen teilt Josef Brandner, selbst Busunternehmer in Krumbach und Vorsitzender des Mittelschwäbischen Verkehrsverbunds. Er nennt das 9-Euro-Ticket "das größte Mobilitätsexperiment der Bundesrepublik". Es gehe an der gesamten Branche vorbei. Die Unternehmen seien durch die Auswirkungen der Pandemie und die gestiegenen Dieselpreise bereits geschlagen. Auch Brandner kritisiert, dass es bislang keine Handreichungen gebe, wie der finanzielle Ausgleich gerade für die eigenwirtschaftlich geführten Betriebe erfolgen soll.

Fahrgäste können die ab Juni geltenden Tickets ab Montag entweder bei den Busfahrern oder im Internet kaufen. Die Vorbereitungen dazu seien bereits getroffen. Spannend werde, wie sich die Inanspruchnahme gerade im Unterallgäu entwickle, wenn die Urlauber zum Beispiel nach Ottobeuren oder rund um Memmingen unterwegs seien. Der Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) bedient die Landkreise Günzburg und Unterallgäu und die Stadt Memmingen.

Drei Monate zu knapp für Verkehrswende

Freudig und gelassen nehmen die Stadtwerke Augsburg das neue Ticket auf: Es sei eine "Riesenchance für den Nahverkehr nach der Pandemie", so Jürgen Fergg, Pressesprecher der für die Busse und Trambahnen in Augsburg zuständigen Stadtwerke. Was ihn schmerzt: "Das geht halt nur drei Monate." Wer die Mobilitätswende wolle, müsse Geld ins System stecken. Hier seien Bund und Länder in der Pflicht.

Auch alte Trams kommen zum Einsatz

Fergg erwartet einen großen Ansturm auf die Tickets, darauf sei man aber vorbereitet. Man werde alles auf die Strecke schicken, was verfügbar sei. In der Werkstatt sei viel Arbeit geleistet worden, auch die alten, noch mit Trittstufen gerüsteten Trambahnen, seien fit gemacht worden. Die Personalsituation sei sichergestellt. Nach dem Beginn der Gültigkeit der Tickets müsse man wohl immer wieder nachjustieren, so Fergg. "Wir schauen uns das an und reagieren dann flexibel. Da, wo mehr los ist, setzen wir mehr Fahrzeuge ein."